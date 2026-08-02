Gratë po heqin dorë nga maskara: A janë qerpikët natyralë simboli i ri i bukurisë?
Zendaya, Pamela Anderson dhe shumë emra të njohur po zgjedhin qerpikët natyralë. A po merr fund epoka e maskarës?
Për dekada me radhë, maskara konsiderohej pjesë e domosdoshme e çdo çante kozmetike. Bashkë me buzëkuqin e kuq dhe fustanin e zi klasik, ishte një nga ato produkte pa të cilat dukej sikur një grua nuk mund të ishte "plotësisht e rregulluar".
Ekzistonin maskara për volum, për zgjatje, në ngjyrë të zezë, kafe apo blu, që premtonin definim më të mirë dhe qerpikë më të gjatë. Në fakt, funksioni kryesor i qerpikëve nuk është estetik, por mbrojtja e syve nga tharja dhe papastërtitë.
Ironikisht, për shumë gra maskara shkaktonte pikërisht problemin e kundërt. Në fund të ditës, sytë ndiheshin të lodhur dhe të tharë, ndërsa mbetjet e maskarës shfaqeshin sërish edhe pasi ishte hequr me kujdes.
Vetëm për raste të veçanta
Për shumë gra që kanë sy të ndjeshëm ose zakon t'i fërkojnë shpesh, maskara nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë. Pas disa orësh grimi fillon të shpërndahet, duke krijuar njolla rreth syve dhe duke i dhënë fytyrës një pamje të lodhur. Për këtë arsye, shumë prej tyre kanë nisur ta përdorin vetëm në raste të veçanta.
Madje, ekziston edhe bindja se vetëm gratë që kanë qerpikë natyralisht të gjatë dhe të dendur mund të heqin dorë lehtësisht nga maskara. Në fund të fundit, njerëzit priren të përqendrohen te ato tipare që i konsiderojnë mangësi, ndërsa shpesh nuk u kushtojnë vëmendje atyre që përbëjnë avantazhin e tyre natyror, transmeton Telegrafi.
Fokusi u zhvendos nga sytë te lëkura
Në vitet e fundit, trendet e grimit kanë ndryshuar ndjeshëm. Hijet e syve dhe maskara ia kanë lënë vendin buzëve të konturuara, faqeve të ndriçuara dhe lëkurës së kuruar. Për këtë arsye, ajo që shumë e quajnë "vera pa maskara" konsiderohet kulmi i trendit minimalist të njohur si "clean girl".
Zendaya e ktheu në trend
Edhe pse popullariteti i maskarës kishte kohë që ishte në rënie, sidomos te brezi Gen Z, fenomeni mori përmasa të mëdha pasi Zendaya u shfaq në premierën e filmit "Odyssey" me qerpikë krejtësisht natyralë.
Grimi i saj minimalist tërhoqi aq shumë vëmendje, sa u bë temë diskutimi në rrjetet sociale. Megjithatë, Zendaya nuk ishte e para që zgjodhi këtë qasje. Alicia Keys kishte vendosur të dilte pa grim që në vitin 2016, ndërsa më vonë edhe Pamela Anderson u shfaq në tapetin e kuq pa asnjë pikë grimi, si një mesazh kundër standardeve të pamëshirshme të bukurisë.
Qerpikët natyralë si simbol statusi
Megjithatë, trendi i njohur si "ghost lashes" nuk është një revoltë kundër industrisë së bukurisë. Përkundrazi, ai lidhet me një ideal të ri estetik.
Sot, lëkura e shëndetshme dhe e ndritshme është kthyer në një simbol statusi. Grimi minimalist synon të nxjerrë në pah lëkurën e kuruar, trajtimet estetike dhe një stil jetese të shëndetshëm. Mungesa e rrathëve poshtë syve sugjeron gjumë cilësor, ndërsa shkëlqimi i fytyrës lidhet me ushqimin e ekuilibruar dhe kujdesin maksimal për veten.
Për këtë arsye, interneti është mbushur me komente që shtrojnë pyetjen: "A është vërtet kaq tërheqëse kjo pamje, apo Zendaya është thjesht jashtëzakonisht e bukur?"
Iluzioni i natyralitetit
Artistët e grimit e dinë mirë se pamja "pa grim" shpesh kërkon më shumë punë sesa një grim klasik. Edhe mungesa e maskarës është pjesë e këtij iluzioni, që synon të krijojë përshtypjen se bukuria është krejtësisht natyrale.
Edhe pse minimalizmi vazhdon të dominojë trendet e bukurisë dhe gjithnjë e më shumë gra po zgjedhin ta përdorin maskarën vetëm në raste të veçanta, nuk mungojnë as ata që besojnë se është koha për rikthimin e pamjeve më të guximshme. Në fund të fundit, nuk ka arsye të krijohet përshtypja se bukuria është krejtësisht e natyrshme, kur dihet se pas pothuajse çdo paraqitjeje perfekte në Hollywood fshihen orë të tëra pune, trajtime estetike dhe kujdes i vazhdueshëm.
Prandaj, mungesa e maskarës nuk do të thotë domosdoshmërisht mungesë grimi. Për shumë gra, ajo është thjesht një mënyrë tjetër për të theksuar bukurinë natyrale dhe për t'iu përshtatur një trendi që vlerëson më shumë lëkurën e shëndetshme sesa shtresat e produkteve kozmetike. /Telegrafi/