Grimi ju bëhet kokrriza dhe fillon të zhvishet? Këto pesë gabime mund të jenë shkaku
Problemi mund të mos jetë te pudra – mënyra si e përgatitni lëkurën dhe kombinoni produktet mund ta prishë gjithë pamjen brenda pak minutash
A ju ndodh që sapo ta vendosni pudrën, pas vetëm disa minutash të vëreni kokrriza të vogla, luspa ose një pamje jo të njëtrajtshme të lëkurës? Edhe pse shumë njerëz mendojnë se problemi qëndron te vetë produkti, shkaku shpesh fshihet në mënyrën se si e përgatitni lëkurën para grimit.
Zhveshja e grimit, përkatësisht grumbullimi dhe rrotullimi i produkteve në sipërfaqen e lëkurës, është një nga problemet më të shpeshta që mund ta prishë të gjithë pamjen. Kur kjo ndodh, zakonisht grimi duhet të hiqet dhe të vendoset nga fillimi.
Prandaj, ekspertët këshillojnë që fillimisht të zbuloni çfarë e shkakton këtë problem dhe si mund ta parandaloni, në mënyrë që pudra dhe produktet e tjera të shkrihen në mënyrë të njëtrajtshme me lëkurën.
Lëkura nuk është përgatitur sa duhet
Një nga arsyet më të zakonshme përse grimi zhvishet është përgatitja e pamjaftueshme e lëkurës. Mbetjet e grimit të mëparshëm, yndyra e tepërt, qelizat e vdekura dhe shtresat e grumbulluara të produkteve të kujdesit mund të krijojnë një barrierë të padukshme, e cila nuk e lejon pudrën të përhapet në mënyrë të njëtrajtshme.
Prandaj, para grimit është e rëndësishme që fytyra të jetë e pastër, e lëmuar dhe e hidratuar mirë. Pastrimi i rregullt, një eksfolim i butë një herë në javë dhe hidratimi i përshtatshëm ndihmojnë që lëkura të bëhet bazë ideale për grim.
Në rast se përdorni pastrues me bazë vaji ose balsame për heqjen e grimit, shpëlajini mirë përpara se të aplikoni produktet e kujdesit dhe grimin. Mbetjet e tyre mund ta pengojnë pudrën të ngjitet në lëkurë dhe të ndikojnë në zhveshjen e saj transmeton Telegrafi.
Prisni që produktet të përthithen
Një tjetër gabim i shpeshtë është vendosja e pudrës menjëherë pas kremit, serumit ose primerit.
Produkteve të kujdesit për lëkurën u duhet pak kohë që të përthithen plotësisht. Nëse pudra vendoset mbi një sipërfaqe ende të lagësht ose të yndyrshme, mund të krijohen kokrriza të vogla dhe teni të duket jo i njëtrajtshëm.
Është më mirë që ndërmjet secilit hap të bëni një pauzë të shkurtër dhe të prisni derisa produkti të jetë përthithur mirë para se të vazhdoni me grimin.
Rendi i aplikimit ka rëndësi
Kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj lëkurës, rregulli është i thjeshtë: produktet aplikohen nga ato me përbërjen më të lehtë drejt atyre më të dendura.
Fillimisht vendosen produktet me bazë uji, si toniku dhe serumi, pastaj kremi për zonën rreth syve dhe në fund kremi hidratues. Kur ky rend prishet, rritet mundësia që produktet të përzihen me njëri-tjetrin dhe të grumbullohen në sipërfaqen e lëkurës.
Problem të veçantë mund të krijojnë produktet që përmbajnë sasi më të madhe silikoni. Kur vendosen disa shtresa të tilla njëra mbi tjetrën, ato mund të formojnë një shtresë të hollë në lëkurë dhe më pas të shkaktojnë zhveshjen e grimit.
Mos e teproni me produktet
Ndonjëherë, më pak është vërtet më shumë. Përdorimi i sasive të mëdha të serumeve, kremrave, vajrave dhe primerëve mund ta bëjë lëkurën tepër të rrëshqitshme, duke penguar pudrën të shkrihet në mënyrë të njëtrajtshme me të.
Kujdes i veçantë duhet treguar me formulat më të rënda, me bazë vaji ose silikoni, sepse ato mund të grumbullohen në sipërfaqen e lëkurës dhe të shkaktojnë formimin e kokrrizave dhe zhveshjen e grimit.
Produktet nuk janë të përshtatshme me njëri-tjetrin
Jo çdo produkt për kujdesin ndaj lëkurës përshtatet me çdo lloj pudre. Ndonjëherë, formula të caktuara thjesht nuk kombinohen mirë me njëra-tjetrën.
Për shembull, disa produkte lënë një shtresë të hollë mbrojtëse në lëkurë, e cila e vetme mund të duket shumë mirë. Megjithatë, kur mbi të vendoset pudra, mund të shfaqen kokrriza të vogla dhe përfundimi i grimit të duket jo i njëtrajtshëm. /Telegrafi/