Golf TDI bëhet histori në një treg të madh
Golfi mbetet (ende) një ikonë në industrinë e automobilave, ndërsa një kapitull i veçantë dhe një status të veçantë kanë motorët TDI, veçanërisht në tregjet tona.
Për dekada, Golf TDI ka qenë simbol i një makine familjare ekonomike dhe të qëndrueshme.
Por, lajmi interesant është se Volkswagen ka ndaluar shitjen e Golfëve me naftë në Britaninë e Madhe pas pothuajse 50 vitesh, raporton Autocar.
Për fat të mirë të shumë blerësve, Golf TDI (motori 2.0 litërsh me fuqi deri në 150 kuaj fuqi) vazhdon të jetë pjesë e ofertës në tregun kroat. Duket se Volkswagen vlerëson, sipas pjesës së tregut në vende të ndryshme, nëse ia vlen të vazhdojë të mbajë motorët turbodiesel në modelin Golf.
Në vitin 2015, tetë nga dhjetë Golfë të rinj të dorëzuar te shoferët britanikë kishin motor dizel.
Megjithatë, rregullat më të rrepta për emetimet, skandali me motorët dizel, elektrifikimi dhe ndryshimi i preferencave të blerësve gradualisht e kanë zvogëluar kërkesën për këtë lloj motori.
Edhe pse motori i ri 2.0 litërsh është pajisur me dy katalizatorë që reduktojnë emetimet e oksideve të azotit, Volkswagen ka vendosur të fokusohet më shumë në motorët me benzinë dhe sistemet e reja hibride në familjen e modeleve Golf.
Kështu, epoka e gjatë e Golf TDI në disa tregje po shkon drejt fundit, ndërsa marka gjermane po përshtatet me ndryshimet e mëdha në industrinë e automobilave dhe kalimin drejt elektrifikimit. /Telegrafi/