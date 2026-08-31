Golat e bukur të Baton Zabërgjës dhe festa me shqiponjë në fitoren e Metalist Kharkiv
Baton Zabërgja ka qenë protagonist kryesor në fitoren e Metalist Kharkiv në elitën e futbollit ukrainas.
Sulmuesi kosovar realizoi dy gola në triumfin bindës 3-0 të Metalist Kharkiv ndaj Zorya Luhansk, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e katërt të kampionatit ukrainas.
Zabërgja gjeti rrugën drejt golit në pjesën e dytë, duke shënuar fillimisht golin e dytë të skuadrës së tij në minutën e 54-të. Sulmuesi nga Vushtrria nuk u ndal me kaq, pasi vetëm 11 minuta më vonë realizoi edhe golin e tretë, duke vulosur fitoren e Metalist Kharkiv.
25-vjeçari qëndroi në fushë deri në minutën e 76-të, ndërsa bashkëlojtari i tij te skuadra ukrainase, Ermir Rashica, u inkuadrua në lojë në minutën e 62-të.
Për Zabërgjën, këto ishin dy golat e parë në edicionin e ri të kampionatit ukrainas, duke shënuar një paraqitje të shkëlqyer në këtë përballje.
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Sulmuesi kosovar ka qenë produktiv edhe në Kupën e Ukrainës, ku deri më tani ka regjistruar një gol dhe dy asistime. /Telegrafi/