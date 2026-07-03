GO Travel solli TRYP.com në Kosovë dhe Ballkan, tani vjen marrëveshja gjigante me Wizz AIR
Ajo që nisi muaj më parë si një lëvizje revolucionare nga GO Travel për tregun e udhëtimeve në Kosovë dhe Ballkan, tani po merr vëmendje globale. Platforma ndërkombëtare TRYP.com, e prezantuar ekskluzivisht në rajon nga GO Travel, tashmë ka nënshkruar një partneritet strategjik me Wizz Air për lansimin e Wizz Air Holidays, duke shënuar një moment të madh për industrinë e udhëtimeve.
Partneriteti mes TRYP.com dhe Wizz Air vjen në një kohë kur industria globale e udhëtimeve po kalon një transformim masiv. Me këtë bashkëpunim, teknologjia daneze e fuqizuar nga inteligjenca artificiale e TRYP, e zhvilluar në Kopenhagë, tani qëndron pas ekosistemit të ri të pushimeve të Wizz Air.
Platforma e re u mundëson miliona udhëtarëve të kombinojnë fluturimet, hotelet dhe transferet në një proces të vetëm dhe të pandërprerë rezervimi, duke e bërë planifikimin e udhëtimeve më të shpejtë, më të zgjuar dhe më efikas se kurrë më parë.
Në një deklaratë zyrtare, bashkëpronari i TRYP.com Balkans, Endrit Haxhija, tha:
“Wizz Air tashmë është kompania ajrore më e preferuar në Ballkan dhe jemi jashtëzakonisht krenarë që, si TRYP.com, tani qëndrojmë pas platformës së tyre të pushimeve.”
Ndërkohë, Andre Rangel Sousa, CEO dhe bashkëthemelues i TRYP.com, shtoi:
“Fakti që një fuqi europiane si Wizz Air tani po ndërton perandorinë e saj të re të pushimeve të organizuara mbi teknologjinë tonë, dëshmon se jemi në rrugën e duhur. Ne jemi këtu për të vendosur një standard krejtësisht të ri ndërkombëtar për mënyrën se si bota rezervon udhëtimet.”
Sipas TRYP.com, teknologjia e tyre nuk është thjesht software është një makinë e gjallë, që mëson vazhdimisht nga të dhënat globale të tregut dhe optimizon rezervimet e udhëtimeve në kohë reale.
Ky është një sinjal i qartë për tregun: linjat ajrore nuk duan më thjesht të shesin një vend në avion Ata duan të ofrojnë eksperiencën e plotë dhe të jenë pjesë e çdo hapi të udhëtimit të klientit nga nisja deri në kthim.
Dhe ky është vetëm fillimi. Së shpejti priten risi të tjera të mëdha.
www.tryp.com
www.holidays.wizzair.com