Gjykata e Grazit dënon shqiptarin me 14 vjet: Goditi mikun me armë dhe çekan dhe sulmoi gruan e tij
Një 53-vjeçar shqiptar nga Kosova është shpallur fajtor më 23 mars nga Gjykata Penale e Grazit për tentim-vrasje, pas një incidenti të dhunshëm që ndodhi në korrik të vitit 2025 në Seiersberg-Pirka, afër Grazit, Austri.
Ai është dënuar me 14 vjet burg dhe ka të drejtë ankese, pasi vendimi nuk është final.
Sipas mediave austriake, burri kishte qëlluar dy herë mikun e tij me pistoletë dhe më pas e kishte goditur me çekan, duke i shkaktuar lëndime serioze.
Po ashtu, ai akuzohet se gjatë një grindjeje kishte sulmuar edhe gruan e tij, duke i zënë frymën.
Në fillim të gjyqit, i pandehuri mohoi tentim-vrasjen, duke u arsyetuar se arma ishte një pistoletë alarmi me mini-projektilë dhe qëllimi i tij nuk ishte të dëmtonte mikun: “Thjesht doja që ai të largohej nga shtëpia ime”, tha ai.
Por juria nuk i besoi këtyre pretendimeve dhe e shpalli fajtor.
Ngjarja filloi nga një grindje familjare, pasi gruaja e të pandehurit nuk e kishte njoftuar për punën e gjatë.
Përleshja eskaloi kur familjarët tentuan të largoheshin nga shtëpia, dhe i pandehuri, duke futur në xhep një pistoletë me gaz dhe një xhaketë, priti mikun e tij para banesës.
Pasi e qëlloi mikun në shpatull dhe kofshë, ai përdori edhe një çekan për ta goditur në kokë.
Prokurorja e rastit theksoi se motivi i tij ishte qartë vrasës dhe nuk kishte justifikim.
“Cilido qoftë arsyetimi i tij, nuk është i besueshëm”, tha ajo. Viktima shpëtoi vetëm falë ndihmës së familjarëve dhe një serë rastësish që shmangën fatkeqësinë më të madhe.
Gjatë procesit, ekspertët konfirmuan se arma e përdorur kishte më pak se një e pesta e fuqisë së një arme policore të zakonshme, çka do të thotë se fatkeqësia mund të ishte shumë më e madhe nëse rrethanat do të ndryshonin.
Në përfundim, pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive, gjykata shpalli 53-vjeçarin fajtor për tentim-vrasje dhe e dënoi me 14 vjet burg, në përputhje me aktakuzën, raporton Kleinezeitung.