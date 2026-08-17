Gjunjët ju dhembin natën? Ja çfarë mund të fshihet pas kësaj dhe 4 mënyra për lehtësim
Dhimbja që shfaqet në pushim mund të lidhet me artritin, inflamacionin ose dëmtime të nyjës – ja çfarë mund të ndihmojë para gjumi
Dhimbja e gjurit gjatë natës mund të jetë veçanërisht shqetësuese, sidomos kur pengon gjumin ose bëhet më e fortë gjatë pushimit. Shkaku mund të jetë inflamacioni, një dëmtim ose një problem tjetër që përkeqësohet nga pozicioni i trupit dhe mungesa e lëvizjes.
Kirurgu ortoped Dr. Kim Stearns nga Cleveland Clinic shpjegon se aktiviteti gjatë ditës mund të kontribuojë në dhimbjen që ndihet në mbrëmje. Kur nyjet lëvizin, ato lubrifikohen; gjatë pushimit ky proces zvogëlohet dhe shqetësimi mund të bëhet më i dukshëm.
Çfarë mund të fshihet pas dhimbjes?
Pavarësisht nëse dhemb vetëm njëri gju apo të dy, shkaqet mund të jenë të ndryshme.
Ndër më të zakonshmet janë osteoartriti, artriti reumatoid, bursiti prepatelar, tendiniti, sindroma patelofemorale ose “gjuri i vrapuesit”, përdhesi dhe dëmtimet si çarja e meniskut. Te fëmijët dhe adoleshentët, një shkak i mundshëm është edhe sëmundja Osgood-Schlatter, veçanërisht gjatë periudhave të rritjes së shpejtë.
“Personat me gjunjë të shëndetshëm zakonisht nuk kanë dhimbje gjatë natës. Zakonisht ekziston një arsye”, thekson Dr. Stearns.
Nëse dhimbja ju zgjon nga gjumi, vazhdon ose pengon aktivitetet e përditshme, duhet të konsultoheni me mjekun për të përcaktuar shkakun, transmeton Telegrafi.
1. Zgjidhni aktivitet fizik me ngarkesë të ulët
Aktivitetet me goditje të forta të përsëritura, si vrapimi në asfalt, mund ta ngarkojnë gjurin. Noti dhe biçikleta janë alternativa që e vënë nyjën në lëvizje pa e ekspozuar ndaj së njëjtës ngarkesë.
Në disa raste të artritit mund të ndihmojnë edhe ortozat speciale që zvogëlojnë presionin në pjesë të caktuara të gjurit.
2. Kujdes me ilaçet kundër dhimbjes
Barnat antiinflamatore josteroide, si ibuprofeni ose naprokseni, mund të zvogëlojnë dhimbjen dhe inflamacionin. Megjithatë, ato nuk janë të përshtatshme për të gjithë dhe mund të ndërveprojnë me barna të tjera, veçanërisht me holluesit e gjakut. Prandaj, përdorimi duhet diskutuar me mjekun ose farmacistin, sidomos te personat që marrin terapi të tjera.
3. Nxehtësi apo të ftohtë?
Të ftohtit mund të ndihmojë në mpirjen e dhimbjes dhe uljen e ënjtjes, ndërsa nxehtësia mund ta bëjë përkohësisht një nyjë të ngurtë ose të dhimbshme të ndihet më mirë.
Sipas Dr. Stearns, nxehtësia rrit qarkullimin e gjakut dhe mund të shtojë ënjtjen, ndaj në disa raste pas saj mund të përdoret e ftohta. Zgjedhja varet edhe nga shkaku i dhimbjes.
4. Ndryshoni pozicionin e gjumit
Nëse keni artrit të gjurit dhe flini anash, një jastëk i vogël ndërmjet gjunjëve mund të ofrojë mbështetje dhe të parandalojë kontaktin mes tyre.
Nëse flini në shpinë, mund të provoni një jastëk nën gjunjë. Kjo i mban ata pak të përkulur dhe mund të zvogëlojë presionin në nyjën e konsumuar.
Dhimbja e natës nuk duhet thjesht duruar. Nëse përsëritet ose ju prish gjumin, gjetja e shkakut është më e rëndësishme sesa vetëm qetësimi i përkohshëm i saj. /Telegrafi/