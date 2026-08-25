“Gjuetia në qiell”, MiG-29 ukrainas i afrohet për vdekje Shahed-it rus dhe e rrëzon pa e qëlluar
Një pilot ukrainas i një MiG-29 ka rrëzuar një dron rus të tipit Shahed gjatë një sulmi ajror, në një ndërhyrje spektakolare të filmuar nga ajri.
Sipas raportimeve, avioni luftarak iu afrua jashtëzakonisht shumë dronit dhe, përmes manovrimit në distancë të afërt, krijoi një ndryshim të presionit të ajrit që ndikoi në funksionimin e motorit të Shahed-it. Droni humbi kontrollin dhe u rrëzua.
Pamjet tregojnë MiG-29 duke ndjekur nga pas dronin rus në lartësi shumë të ulët, ndërsa piloti e mban avionin në një distancë minimale nga objektivi.
Ky rast është veçanërisht interesant sepse nuk duket se është përdorur raketë për ta goditur Shahed-in, transmeton Telegrafi.
Taktika e afrimit ekstrem është një zgjidhje e rrezikshme, por tregon edhe sfidat me të cilat përballen pilotët ukrainas gjatë interceptimit të valëve të dronëve rusë.
Shahed-ët janë bërë një nga armët kryesore të Rusisë për sulme në thellësi të territorit ukrainas, ndërsa Ukraina po përdor një kombinim të avionëve luftarakë, sistemeve tokësore dhe dronëve interceptorë për t'i neutralizuar. /Telegrafi/
A Ukrainian MiG-29 forced a russian Shahed drone to crash without firing a single shot.
Powerful wingtip vortices from the fighter may have caused the drone to lose control. They can damage or destabilize a UAV, but for this to happen, the fighter would have to pass extremely… pic.twitter.com/Bz50xOosv8
— Saint Javelin (@saintjavelin) August 21, 2026