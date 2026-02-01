Gjiganti italian kontakton Al Ittihadin për Karim Benzeman
Sipas një raporti të “L’Equipe”, Juventusi ka bërë një qasje zyrtare për të nënshkruar me Karim Benzeman nga Al-Ittihad.
Sulmuesi francez e ka bërë të qartë se dëshiron të largohet nga klubi i Ligës Profesionale Saudite para përfundimit të afatit kalimtar.
38-vjeçari refuzoi të luajë në ndeshjen e fundit të Al-Ittihad kundër Al Fateh, pasi mbeti i pakënaqur nga përpjekja më e fundit e klubit saudit për t’i zgjatur kontratën. Ky zhvillim ka shtuar edhe më shumë spekulimet rreth së ardhmes së tij.
Teksa kërkojnë të përforcojnë repartin ofensiv përpara mbylljes së merkatos, Juventusi ka pyetur për disponueshmërinë e ish-sulmuesit të Real Madridit.
Edhe pse disa klube saudite janë gjithashtu të interesuara për shërbimet e tij, gazetari Sacha Tavolieri raporton se prioriteti i fituesit të Topit të Artë është rikthimi në Evropë, me Francën si destinacionin e preferuar.
Negociatat mes Juventusit dhe Benzemas janë ende shumë të hershme ndërsa nuk dihet nëse “Zonja e Vjetër” do të arrijë ta mbyllë këtë marrëveshje brenda 48 orëve./Telegrafi