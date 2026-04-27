Gjiganti evropian ëndërron Gonzalo Garcian, por Reali i vendos çmim të frikshëm
Real Madridi e ka bërë të qartë qëndrimin e tij për Gonzalo Garcian, duke vendosur një çmim fiks prej 60 milionë eurosh mes interesimit në rritje në tregun e transferimeve.
Pavarësisht se ka pasur rënie të minutazhit këtë sezon, sulmuesi i ri vazhdon të tërheqë vëmendje nga disa klube evropiane. Sipas raportimit, një klub i madh italian ka kontaktuar së fundmi Realin për të eksploruar mundësinë e një marrëveshjeje, ndërsa interes konkret ka shfaqur edhe Borussia Dortmund.
Megjithatë, oferta e përfolur e Dortmundit prej rreth 30 milionë eurosh është shumë larg vlerësimit të Real Madridit, duke e bërë të pamundur një marrëveshje në këtë fazë.
Gjiganti spanjoll raportohet se nuk dëshiron t’i lërë talentët e akademisë të largohen “me çmim të ulët”, ndërsa profili i Garcias e mbështet këtë qëndrim. Ai ka qenë më herët golashënuesi më i mirë në Kupën e Botës për klube dhe ka dhënë rezultat sa herë është aktivizuar në rolin e tij natyral.
Këtë sezon, Garcia ka zhvilluar 34 paraqitje dhe ka shënuar gjashtë gola, edhe pse shpesh është përdorur jashtë pozicionit. Real Madridi e sheh atë si një aset të rëndësishëm – qoftë për të ardhmen, qoftë si një shitje të madhe – por vetëm me çmimin e duhur./Telegrafi/