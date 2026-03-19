Gjesti lirohet nga paraburgimi
Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, është liruar nga paraburgimi, pas një vendimi të fundit nga Gjykata Themelore në Prishtinë.
Gjykata ka nxjerrë të enjten aktvendimin për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj artistit, më shumë se një javë pasi ai ishte ndaluar nën dyshimet për incidentin e ndodhur pranë kompanisë “Onima”.
Sipas vendimit, Gjesti do të mbrohet në liri, ndërsa ankesa eventuale nuk e shtyn ekzekutimin e këtij vendimi, çka nënkupton se lirimi i tij hyn në fuqi menjëherë.
Lajmi për Telegrafin është konfirmuar edhe nga avokati i tij, Artan Qerkini, i cili bashkë me avokatin Burim Azemi kanë përfaqësuar këngëtarin gjatë kësaj periudhe.
Mbrojtja ka argumentuar se, bazuar në nenin 159 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili lidhet me parimin e proporcionalitetit në caktimin e masave të sigurisë, paraburgimi ndaj artistit nuk ka qenë një masë e arsyeshme dhe proporcionale në raport me rrethanat e rastit.
Ndërkohë, rasti ndaj Gjestit pritet të vazhdojë në procedurë të rregullt, tashmë me të në gjendje të lirë. /Telegrafi/