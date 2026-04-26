Gjermania nënshkroi kontrata mbrojtjeje me vlerë 111 miliardë euro që nga viti 2022
Qeveria federale e Gjermanisë ka nënshkruar rreth 47,000 kontrata prokurimi në mbrojtje me një vlerë totale prej 111 miliardë eurosh (130.1 miliardë dollarë) që nga një ndryshim politik i njoftuar në vitin 2022, sipas të dhënave të ofruara nga Ministria e Mbrojtjes.
Shifrat u publikuan në përgjigje të një hetimi parlamentar nga ligjvënësi i partisë së majtë Dietmar Bartsch, sipas dokumenteve të para nga dpa, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, ministria tha se nuk mund të thoshte se sa nga projektet ishin përfunduar dhe dorëzuar në forcat e armatosura deri më 1 mars 2026.
Ajo tha se informacioni nuk mund të vlerësohej në mënyrë qendrore dhe do të kërkonte shqyrtim manual të mijëra faqeve, duke e bërë përpjekjen "të paarsyeshme".
Një gjë e tillë mund të vononte gjithashtu projektet që lidhen me mbrojtjen, shtoi ministria.
Kancelari i atëhershëm Olaf Scholz njoftoi një të ashtuquajtur "Zeitenwende" në shkurt të vitit 2022 pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, duke zbuluar një fond të posaçëm prej 100 miliardë eurosh për modernizimin e forcave të armatosura të Gjermanisë.
Që atëherë, Gjermania ka rritur vazhdimisht buxhetin e saj të rregullt të mbrojtjes, i cili është vendosur në 82.7 miliardë euro në vitin 2026, së bashku me 25.5 miliardë euro nga fondi i posaçëm.
Bartsch kritikoi si shkallën e shpenzimeve ushtarake ashtu edhe mungesën e transparencës, duke vënë në dukje se ministria nuk ishte në gjendje të ofronte një pasqyrë të plotë të projekteve të përfunduara.
Ai paralajmëroi se miliarda para të taksapaguesve mund të bllokoheshin në programe të vonuara ose joefektive për shkak të mbikëqyrjes së dobët.