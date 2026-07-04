Gjermani, gjendet në lum një armë e Luftës së Dytë Botërore
Shërbimi Gjerman i Asgjësimit të Municioneve Shpërthyese (KMBD) ka zbuluar një top sovjetik të Luftës së Dytë Botërore në lumin Neisse pranë Forst në Lusatia.
Arma u zbulua gjatë punimeve në rrugën ujore pranë kufirit me Poloninë, rreth 20 kilometra nga Kotbusi.
Topi i këmbësorisë 76 mm, modeli M1943, ishte shumë i ndryshkur, por përndryshe shumë mirë i ruajtur, sipas Enrico Schnick i KMBD-së.
“Kjo sepse ishte ruajtur në baltën dhe rërën e Neisse. Nuk më kujtohet një gjetje e ngjashme në rajonin tonë”, tha eksperti i asgjësimit të municioneve.
Qyteti i Forst në Lusatinë e Poshtme u shkatërrua pothuajse plotësisht gjatë luftimeve të ashpra midis Wehrmacht-it gjerman dhe Ushtrisë së Kuqe në prill të vitit 1945.
Sot, komuna, e cila ndodhet në distriktin Spree-Neisse, ka rreth 17,000 banorë.
Sipas gazetës Berliner Morgenpost, më shumë se 5,000 armë të tipit M1943 u prodhuan në Bashkimin Sovjetik, kryesisht gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Megjithatë, me sa duket, arma nuk është e destinuar për në një muze.
Schnick tha se tani ndodhet në objektin e çmontimit të KMBD-së në Kummersdorf dhe ka të ngjarë të “asgjësohet siç duhet”.
Zbulimet e armëve të Luftës së Dytë Botërore nuk janë të rralla në Evropë.
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