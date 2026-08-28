Gjendet trupi i pajetë i 7-vjeçares në lumin Drin, flasin nga Policia
Uji i rrëmbyeshëm i lumit Drini i Zi i mori jetën një 7-vjeçareje, e cila rezultonte e zhdukur që prej mbrëmjes së djeshme, kur disa fëmijë dhe një i afërm i tyre mbetën të bllokuar për shkak të rritjes së nivelit të ujit.
Policia njofton se katër persona u shpëtuan nga shërbimet e Policisë dhe Emergjencës, ndërsa kërkimet për të miturën vijuan gjatë gjithë natës. Sot, rreth orës 09:45, u bë e mundur gjetja e trupit të pajetë të 7-vjeçares, e cila dyshohet se është mbytur në lumë.
Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe zbardhjen e dinamikës së saj.
“Në vijim të kërkimeve të nisura mbrëmjen e djeshme, pas njoftimit se disa fëmijë dhe një i afërm i tyre kishin mbetur të bllokuar, për shkak të rritjes së nivelit të ujit në lumin Drini i Zi, ku 4 prej tyre u shpëtuan nga shërbimet e Policisë dhe të Emergjencës, ndërsa një e mitur nuk u gjet, informojmë se:
Sot, rreth orës 09:45, është bërë e mundur gjetja e trupit të pajetë të 7-vjeçares, e cila dyshohet se është mbytur në lumë.
Grupi hetimor vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes“, thuhet në njoftimin e policisë. /Tch/