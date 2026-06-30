Gjendet një granatë e rrezikshme e pashpërthyer në kufirin me Greqinë
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) informon se një granatë artilerie 75 mm nga Lufta e Parë Botërore u gjet sot në një vend të quajtur "Kjupot", në jugperëndim të Gjevgjelisë, pranë kufirit shtetëror me Greqinë. Është një municion i pashpërthyer, i cili u sigurua menjëherë nga shërbimet kompetente.
Piroteknikët e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) paralajmërojnë se granata e pashpërthyer e gjetur pranë kufirit me Greqinë mund të ketë një rreze vdekjeprurëse deri në 150 metra dhe se vetëm një goditje është e mjaftueshme për të shkaktuar aktivizimin dhe shpërthimin e saj.
Pirotekniku i DMSH-së, Gjorgji Stefanov, shpjegoi se granata është një lloj predhe topi nga Lufta e Parë Botërore dhe se ka shumë të ngjarë të jetë një granatë e qëlluar, por e pashpërthyer që mbeti aktive. Sipas tij, edhe goditja më e vogël mund të shkaktojë një shpërthim të menjëhershëm, pasi është municion jashtëzakonisht i rrezikshëm, me një efekt potencialisht vdekjeprurës brenda një rrezeje prej rreth 150 metrash.
Granata e pashpërthyer do të transportohet dhe shkatërrohet në mënyrë të sigurt në poligonin ushtarak të Krivolakut, në përputhje me protokollet për shkatërrimin e municioneve të pashpërthyera.
Angelov u bën apel qytetarëve, në rast të gjetjes së objekteve të dyshimta që ngjajnë me eksplozivë, të mos i prekin ato dhe t'i raportojnë menjëherë në numrin 112.