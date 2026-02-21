Gjendet i vrarë një 25-vjeçar shqiptar në Itali
Trupi i një 25-vjeçari shqiptar, banor i Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), u gjet pasditen e të premtes, më 20 shkurt 2026, në një copë tokë pranë rrugës Chivola, e cila të çon nga qendra e Bra-s në fshatin historik të Pollenzo-s në Itali.
Mediat italiane bëjnë të ditur se një shofer që po kalonte vuri re trupin e viktimës pranë një Lancia Ypsilon të zi, që ka të ngjarë të jetë në pronësi të tij, dhe ngriti alarmin, raporton A2cnn.
Sipas mediave italiane dyshohet se i riu është vrarë nga një plumb në kokë, ndërsa arma nuk u gjet në vendngjarje. Kjo teori mbështetet edhe nga fakti se trupi u gjet pjesërisht i mbuluar me rërë.
Hetimi po kryhet nga oficerë të karabinierëve të qytetit dhe njësia hetimore e komandës provinciale të Cuneos, të koordinuar nga prokurorja publike Sara Paterno e Zyrës së Prokurorit të Asti-t. Paterno ka urdhëruar një autopsi mbi trupin, e cila pritet të kryhet sot.