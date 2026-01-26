"Gjeje një burrë për vete", Ludo Lee i kërkon falje Hygertës për deklaratën
Ludo Lee ka bërë disa akuza kundrejt Hygerta Sakos, me të cilën u sqarua në spektakël.
Ai bëri edhe një deklaratë bombastike karshi moderatores së sportit, gjë që nuk ishte pritur mirë nga banorja.
I njëjti i tha se po kërkon burrë dhe se kjo e bëri të ketë reagim të ashpër nga Hygerta.
Foto: Instagram
"Ka pjesa e burrit i kërkoj falje se po kërkon dashuri", tha Ludo Lee në Prime.
"Ludo ka një dëshirë shumë të madhe që t'ia bësh rrafsh. Kur nuk i bën komplimente të sulet. Nuk ka argument për të thënë se jam xheloze", theksoi në anën tjetër Hygerta.
Ludo i ka përmendur edhe banorët e tjerë me të cilët ka pasur raporte të mira si Klodin, Londrimin dhe Elijonën.
Të njëjtit u sqaruan ndonëse nuk u pajtuan me shumë gjëra kundrejt njëri-tjetrit. /Telegrafi/