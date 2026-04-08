Gjatë vitit 2025 kanë ndodhur 8.183 aksidente trafiku, jetën e kanë humbur 132 persona
Gjatë vitit 2025, në territorin e vendit u regjistruan gjithsej 8,183 aksidente trafiku. Nga numri i përgjithshëm i aksidenteve, 114 rezultuan me vdekje, 870 rezultuan me lëndime të rënda trupore, 3,390 me lëndime trupore, ndërsa në 3,809 raste u shkaktuan vetëm dëme materiale, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Si pasojë e këtyre aksidenteve trafiku, u lënduan gjithsej 6,847 persona. Nga këta, 132 persona humbën jetën, 1,010 persona pësuan lëndime të rënda trupore, ndërsa 5,705 persona pësuan lëndime të lehta trupore.
Analiza e të dhënave të mësipërme tregon se, pavarësisht aktiviteteve dhe masave të marra, aksidentet trafiku vazhdojnë të përfaqësojnë një problem serioz sigurie dhe shoqëror. Numri i aksidenteve me pasoja të rënda është veçanërisht shqetësues, gjë që thekson më tej nevojën për të forcuar aktivitetet parandaluese, për të rritur ndërgjegjësimin publik dhe për t'u përmbajtur vazhdimisht rregullave dhe rregulloreve të trafikut.