Gjashtë të vdekur nga stuhia Kristin që shkakton kaos në Portugali me erëra 202 kilometra në orë
Gjashtë persona humbën jetën ndërsa stuhia Kristin përfshiu Portugalinë kontinentale me erëra që arritën në 202 kilometra në orë, duke lënë një gjurmë shkatërrimi në tetë distrikte dhe duke prekur furnizimin me energji elektrike për rreth 1 milion klientë.
Tre persona vdiqën në Leiria, një në Marinha Grande, një në Silves dhe një tjetër në Vila Franca, ndërsa stuhia hyri në Portugali nga zona e Leiria të mërkurën përpara se të përparonte në brendësi të vendit.
Autoriteti Kombëtar i Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile regjistroi 5,400 incidente deri në orën 22:00 të mërkurën, transmeton Telegrafi.
Njerëzit mbetën të pastrehë, stadiumet u dëmtuan, çatitë u shqyen, aeroplanët u shkatërruan dhe linjat hekurudhore u pezulluan.
Shpërthimi më i lartë i erës arriti në 202 kilometra në orë në kulmin e kalimit të stuhisë nëpër komuna duke përfshirë Coimbra, Figueira da Foz, Mira dhe Cantanhede, sipas Carlos Tavares, komandantit nënrajonal të Mbrojtjes Civile të Coimbra.
Kjo theu rekordin kombëtar të Portugalisë prej 176.4 kilometrash në orë të vendosur në Figueira da Foz më 13 tetor 2018 gjatë stuhisë Leslie.
Baza ajrore Monte Real regjistroi një erë prej 178 kilometrash në orë përpara se të shkatërrohej nga era.
Cabo Carvoeiro pa erëra prej 150 kilometrash në orë, ndërsa Ansião arriti në 146 kilometra në orë. Në Algarve, Faro regjistroi erëra prej 100 kilometrash në orë.
Sipas këtyre shifrave, Kristin ka arritur ose në kategorinë 2 ose edhe në kategorinë 3 në shkallën e erës së uraganit Saffir-Simpson, e cila varion nga 1 në 5.
Lisbona, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Setúbal dhe Guarda ishin rrethet më të prekura, sipas Institutit Portugez për Detin dhe Atmosferën. /Telegrafi/