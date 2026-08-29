Gjallesa të rralla nënujore shfaqen sërish në brigjet e Ishujve të Princave
Gjatë zhytjeve në zonën përreth Ishujve të Princave, u filmuan shumë lloje gjallesash, përfshirë peshkun dulger, peshkaqenin camgoz dhe peshkaqenin domuz, të cilët vitet e fundit janë parë rrallë, si dhe oktapodë e karavidhe.
Zhytësit që ndjekin jetën nënujore të Detit të Marmarasë në pikat e zhytjes pranë Ishujve të Princave kanë hasur sërish disa lloje që vitet e fundit shiheshin rrallë, duke tërhequr vëmendjen edhe me larminë e gjallesave në këtë zonë.
Viranbaglar, Yelkenkaya, Kursun Burnu, Sivri Ada, Kalpazankaya, Hastane Alti, Terk-i Dunya dhe At Mezarligi janë ndër pikat kryesore të zhytjes pranë Ishujve të Princave.
Në zhytje janë filmuar peshq mes shkëmbinjve, krustace dhe korale në shtratin e detit.
Foto : Mehmet Karail/AA
Në zonë janë vërejtur shumë lloje, përfshirë peshkun dylger, yll deti, oktapod, peshkun gjilpërë, lepurin e detit, iskorpit, peshq shkëmborë, gaforre vetmitare, dallëndyshe deti, gaforre, anemone, raxha me gjemba, korale, kallamarë, peshk rrafshor, trakonja, kastravec deti, raxha, sfungjerë dhe karavidhe.
Foto : Mehmet Karail/AA
Në disa zhytje janë parë edhe faza të ndryshme të zhvillimit të të njëjtit lloj, ndërsa iskorpitë me vezë tregojnë se periudha e shumimit vazhdon.
- Gjurmë të së kaluarës shihen edhe në At Mezarligi
At Mezarligi, në bregun jugor të Buyukadasë përballë ishullit Sedef, është një nga pikat e zhytjes me strukturë shkëmbore dhe thellësi të ndryshme. Instruktori i zhytjes Mehmet Karail tha se gjatë zhytjeve kanë hasur kocka të mëdha kuajsh që kanë mbetur nga e kaluara.
- Marmaraja strehon forma të ndryshme jete
Karail tha se Deti i Marmarasë nuk është thjesht një masë ujore, pasi ujërat që vijnë nga Mesdheu, Egjeu dhe Deti i Zi, së bashku me sistemin e vetë Marmarasë, krijojnë habitate të ndryshme në thellësi të ndryshme.
Foto : Mehmet Karail/AA
Sipas tij, kjo strukturë mundëson vazhdimin e jetës nënujore në zona të ndryshme. Pavarësisht presionit të shkaktuar nga peshkimi intensiv dhe mbetjet urbane, deti vazhdon të mbajë gjallërinë e tij. Zhytësit kanë vërejtur lëvizshmëri në grupe të ndryshme gjallesash, nga planktoni në bazën e zinxhirit ushqimor deri te organizmat më të mëdhenj.
- "Nuk duam të themi: Dikur këtu ishte det"
Karail theksoi se mbrojtja e Marmarasë është e rëndësishme për brezat e ardhshëm. Ai tha se zhytësit përpiqen ta bëjnë të dukshme jetën nënujore duke dokumentuar dhe treguar atë që shohin.
Duke theksuar se zhytësit e konsiderojnë përcjelljen e kësaj jete te brezat e ardhshëm si përgjegjësi, Karail tha se nuk duan t’u thonë fëmijëve dhe nipërve të tyre: "Dikur këtu ishte det".
Ai tërhoqi vëmendjen se mbetjet e hedhura në det dhe aktivitetet e dendura njerëzore kërcënojnë të ardhmen e Marmarasë, duke bërë thirrje për më shumë kujdes individual dhe që mbetjet të mos hidhen në det.