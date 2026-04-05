General Motors ndalon shitjet e Chevrolet Corvette C8 për shkak të një problemi sigurie
General Motors ka pezulluar përkohësisht shitjet e modeleve Chevrolet Corvette C8 për vitet 2025 dhe 2026, pasi është zbuluar një problem me sistemin që njofton shoferin kur sinjalet e pasme të kthesës nuk funksionojnë.
Sipas raportimeve, mbi 3,300 automjete janë prekur nga ky defekt, i cili lidhet me një sistem që nuk paralajmëron drejtuesin në rast se drita e sinjalizimit të pasmë dështon.
Ky konsiderohet një rrezik serioz për sigurinë, pasi bie ndesh me standardet federale amerikane për sinjalizimin e automjeteve.
Problemi mendohet të jetë i natyrës softuerike dhe mund të zgjidhet përmes një përditësimi “over-the-air” për modelet më të reja, ndërsa pronarët e makinave të vitit 2025 do të duhet të paraqiten në servis për ndërhyrje.
Autoritetet si National Highway Traffic Safety Administration kërkojnë që automjetet të njoftojnë shoferin në rast të një defekti në sinjalet e kthesës, çka e bën këtë problem veçanërisht të ndjeshëm për prodhuesin.
Ndërkohë, Hyundai ka ndërmarrë një veprim të ngjashëm, duke ndaluar shitjet e disa varianteve të modelit Hyundai Palisade 2026, pas një incidenti tragjik në SHBA. /Telegrafi/