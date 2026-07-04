Gazetari gjerman: Si mediat serbe, pa kontekst, riprodhojnë narrativat e Kremlinit
Mediumi shtetëror rus Sputnik dhe disa portale pro-ruse në Serbi kanë transmetuar deklarata propagandistike të zëdhënëses së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, në të cilat ajo përdor hapur propagandë lufte, duke i paraqitur ato si fakte.
Shkas për këta artikuj ishte paraqitja e presidentit rus Vladimir Putin me uniformë ushtarake gjatë një takimi kushtuar operacioneve ushtarake ruse në Ukrainë.
Zakharova e përshkroi këtë veprim si një “sinjal të qartë” se Rusia, sipas fjalëve të saj, do ta “asgjësojë përfundimisht llumin terrorist neonazist në të gjitha frontet”, duke përdorur një retorikë që demonizon dhe çnjerëzon në mënyrë kolektive palën ukrainase.
Sputnik dhe media të tjera pro-ruse në Serbi e transmetuan deklaratën e Zakharovës pa distancë editoriale. Në këtë mënyrë, mesazhet propagandistike të zyrtarëve rusë shndërrohen në përmbajtje mediatike që kontribuon në normalizimin e gjuhës së urrejtjes dhe të retorikës së luftës.
Veçanërisht problematike është fakti se në këto tekste transmetohen pa verifikim edhe pretendimet e udhëheqjes ushtarake ruse për “çlirimin e plotë” të Konstantinovkës, si dhe për humbje të mëdha të pretenduara të ushtrisë ukrainase. Informacione të tilla burojnë ekskluzivisht nga burime zyrtare ruse, nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur dhe përbëjnë pjesë të luftës informative që shoqëron konfliktin në Ukrainë.
Përdorimi i shprehjeve si “llum terrorist neonazist”, është shembull i një teknike propagandistike. Një retorikë e tillë synon të justifikojë vazhdimin e agresionit ushtarak, ta paraqesë luftën si të ligjshme dhe të zhvlerësojë çdo mundësi dialogu.
Retorika nxitëse e luftës pa “filtër” në mediat serbe
Media dhe portale në Serbi, si Sputnik Srbija, B92 dhe Politika, kanë vazhduar të përhapin propagandën.
Portali B92 e publikoi këtë lajm me titull sensacionalist: “Zemërim në Moskë: ‘Sinjali është i qartë, do ta përfundojmë këtë’“, duke transmetuar drejtpërdrejt deklaratat për “eliminimin e llumit terrorist neonazist”, çka i dha legjitimitet institucional narrativës së Moskës.
Ndërkohë, gazeta më e vjetër ditore Politika, në edicionin e saj online, shërbeu gjithashtu si platformë për mesazhet gjeopolitike ruse, duke publikuar artikuj si: “Zakharova: Do të vazhdojmë t’i realizojmë objektivat tona deri në fund.”
Gazetari gjerman paralajmëroi për përhapjen e propagandës në mediat serbe
Gazetari gjerman dhe analisti afatgjatë – njohës i Ballkanit Perëndimor, Thomas Brey, paralajmëroi publikisht në platformën X për një shembull të qartë të riprodhimit të narrativave të Kremlinit:
“Propagandë e pastër: Si mediat serbe riprodhojnë narrativat e Kremlinit një për një, pa kontekst apo sfond.”
Brey theksoi se përmbajtjet e mediumit shtetëror rus Sputnik transmetohen pothuajse menjëherë dhe pa ndërhyrje editoriale në një pjesë të hapësirës mediatike të Serbisë, duke u dhënë mesazheve propagandistike të Kremlinit shtrirje dhe legjitimitet shtesë.
Reine Propaanda: Wie serbische Medien Kreml-Narrative ohne Einordnung oder Hintergrund eins zu eins wiedergeben:
Originalmeldung "Sputnik Srbija":https://t.co/c9ibyT9y6R
Serbische Medien wie zum Beispiel "Politika"https://t.co/MEykJKEHkv
und
B92https://t.co/Mg7L9YjGt5
— Thomas Brey (@breybelgrad) July 4, 2026