Gashi në Lubjanë: Integrimi i Ballkanit Perëndimor është domosdoshmëri strategjike për Europën
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare të mbajtur në Lubjanë, Slloveni, me temë “Ballkani Perëndimor në vorbullën e gjeopolitikës së re të sigurisë”, e organizuar nga Nizami Ganjavi International Center.
Në fjalën e tij, Gashi theksoi se integrimi europian i rajonit është një domosdoshmëri strategjike për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në gjithë kontinentin europian. Ai vuri në pah rrugëtimin e Maqedonia e Veriut drejt Bashkimi Evropian, duke përmendur kompromiset e vështira dhe angazhimin e vazhdueshëm në zbatimin e reformave si dëshmi të qarta të orientimit euroatlantik të vendit.
Më tej, Gashi u shpreh se procesi i zgjerimit duhet të kuptohet si një kontratë besimi, e cila kërkon përgjegjësi dhe guxim nga të dyja palët. Ai theksoi se Ballkani Perëndimor nuk duhet parë si periferi, por si pjesë integrale e Europës, që synon të plotësojë vetveten.
Në përfundim, Kryetari i Kuvendit riafirmoi qëndrimin se integrimi i gjashtë vendeve të rajonit duhet të trajtohet si një proces i përbashkët, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe të një perspektive të përbashkët europiane.