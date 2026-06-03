Gashi: Ligji për përfaqësim të drejtë në Kuvend më 10 qershor
Kryetari i Kuvendit dhe përfaqësuesi i VLEN-it, Afrim Gashi në intervistën për Alsat-M lidhur me Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka thënë se seanca është caktuar për më 10 qershor, pika e tetë e rendit të ditës në Kuvend.
“Nesër do të ketë mbledhje të Komisionit për sistem politik, jam i informuar se është thirrur edhe Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive që do ta diskutoj edhe çështjen e Badenterit dhe besoj nëse ka vullnet pozitiv në një afat sa më të shkurtë të votohet”, ka thënë Gashi.
Ligji thotë ai, është propozuar në procedurë të rregullt dhe do ketë hapësirë për debat publik.
“Mendoj se është një ligj shumë i rëndësishëm dhe kemi nevojë ta trajtomë në më shumë dimensione, ta kyçim pjesën publike, ekspertë, profesorë, opozitën për zgjidhje kreative të mundshme dhe të votojmë një ligj që në këtë moment do të ishte zgjidhja më e mirë e mundshme”, ka thënë Gashi.
Ai shton se si VLEN qëndrimi i tyre, me që është ligj bazik i MO-së dhe prek bashkësitë etnike, duhet të votohet me Badenter. “Komiteti duhet ta vendos këtë nesër, ndërsa qëndrimi jonë është se duhet të votohet me Badenter”, ka thënë kryeparlamentari Gashi.