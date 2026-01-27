Garancitë e sigurisë amerikane për Ukrainën do të varen nga tërheqja e trupave nga Donbasi
Garancitë e sigurisë amerikane për Ukrainën do të varen nga fakti nëse Kievi pranon të tërheqë trupat e tij nga pjesa jo e pushtuar e Donbasit.
Tetë burime të Financial Times thanë se administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i ka sinjalizuar Ukrainës se garancitë amerikane të sigurisë do të kushtëzohen nga pranimi i një marrëveshjeje paqeje nga Kievi.
Marrëveshja e propozuar do të përfshijë tërheqjen e forcave ukrainase nga pjesë të rajoneve të Donetskut dhe Luhanskut që nuk janë të pushtuara nga Rusia, transmeton Telegrafi.
SHBA-të gjithashtu i thanë Kievit se mund të ofrojnë armë shtesë për të forcuar forcat e armatosura të Ukrainës në kohë paqeje, nëse Ukraina pranon marrëveshjen.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi më 25 janar se një dokument mbi garancitë e sigurisë amerikane për Ukrainën ishte plotësisht gati për nënshkrim.
Politico raportoi se SHBA-të i konsiderojnë garancitë e tyre të sigurisë për Ukrainën më të vlefshme se ato evropiane, pavarësisht refuzimit të Uashingtonit për të dërguar trupa.
Rusia përsëriti kërkesën e saj për tërheqjen e forcave ukrainase nga i gjithë Donbasi përpara bisedimeve trepalëshe në Abu Dhabi më 23-24 janar. /Telegrafi/