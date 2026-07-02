Gabimet prindërore që bëjnë që fëmija juaj të mos ju tregojë asgjë
Çdo prind dëshiron që fëmija i tij t'i drejtohet kur ka një problem, qoftë për shkollën, miqtë apo një gabim që ka bërë.
Por besimi nuk ndërtohet me gjeste madhështore, por më tepër përmes bisedave të përditshme dhe mënyrës se si prindërit reagojnë kur fëmija i tyre u rrëfehet.
Fëmijët rrallë mbyllen brenda natës, por gradualisht mësojnë se nuk ia vlen të flasin për ndjenjat e tyre nëse presin gjykim ose kritikë.
Ja disa zakone prindërimi që mund ta bëjnë të vështirë komunikimin hapur.
Shndërrimi i çdo bisede në një mësim
Fëmijët shpesh vijnë te prindërit e tyre sepse duan të dëgjohen, jo sepse kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme. Nëse çdo rrëfim përfundon me një leksion të gjatë mbi përgjegjësinë ose mësimet e jetës, ata mund të fillojnë ta shoqërojnë sinqeritetin me një përvojë të pakëndshme. Si rezultat, ata mund të kenë më shumë gjasa të heshtin për atë që i shqetëson herën tjetër. Kjo mund t'i ndihmojë prindërit ta dëgjojnë fëmijën e tyre së pari përpara se të ofrojnë këshilla, thotë Times of India.
Zemërimi para një bisede
Kur një fëmijë pranon një gabim dhe përballet menjëherë me britma ose zemërim, ai mund të krijojë përshtypjen se sinqeriteti gjithmonë çon në pasoja të pakëndshme. Kjo nuk do të thotë që gabimet duhen injoruar, por se është e dobishme të dëgjohet më parë se çfarë ka ndodhur. Një bisedë e qetë shpesh lë më shumë hapësirë për të mësuar sesa një reagim i nxehtë. Fëmijët do të kenë më shumë gjasa të thonë të vërtetën nëse ndiejnë se prindi i tyre do të përpiqet së pari t'i kuptojë.
Ndjenja nënçmuese
Deklarata të tilla si "Po e ekzagjeron" ose "Nuk ke arsye të jesh i trishtuar" shpesh kanë për qëllim të ngushëllojnë një fëmijë, por ato mund të kenë efektin e kundërt. Ajo që mund t'i duket si një gjë e vogël një të rrituri, mund të jetë një çështje shumë e rëndësishme për një fëmijë. Nëse ndjenjat e tyre minimizohen rregullisht, ata mund të arrijnë në përfundimin se nuk ka kuptim t'i ndajnë ato me të tjerët. Të pranosh ndjenjat e fëmijës tënd nuk do të thotë të biesh dakord me gjithçka, por të tregosh se i kupton ato.
Krahasimi i vetes me të tjerët
Prindërit ndonjëherë e krahasojnë fëmijën e tyre me vëllezërit e motrat ose bashkëmoshatarët për t'i inkurajuar ata të ndryshojnë. Megjithatë, krahasime të tilla shpesh kanë efektin e kundërt dhe mund të dëmtojnë vetëvlerësimin e fëmijës. Në vend që të flasin hapur për problemet e tyre, fëmija mund të fillojë t'i fshehë ato për të shmangur krahasimet e mëtejshme. Është më e dobishme të përqendrohet në përparimin e tyre sesa në sukseset e të tjerëve.
Ndërhyrje
Fëmijët ndonjëherë kanë nevojë për më shumë kohë për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur dhe si ndihen. Nëse prindërit shpesh i ndërpresin ose i mbarojnë fjalitë e tyre, ata mund të ndiejnë sikur askush nuk po i dëgjon vërtet. Të qenit i duruar gjatë një bisede i tregon fëmijës suaj se mendimi i tij është i rëndësishëm. Ndonjëherë gjëja më mbështetëse është thjesht t'i dëgjoni.
Përdorimi i gabimeve për të parashikuar
Nëse një prind më vonë përmend gabimet që fëmija ia ka besuar gjatë një grindjeje, besimi mund të minohet. Fëmija mund të arrijë në përfundimin se ndershmëria e tij një ditë do të kthehet kundër tij. Kujtimet për gabimet e vjetra ka më shumë të ngjarë të shkaktojnë frikë sesa një dëshirë për ndryshim. Fëmijët kanë më shumë të ngjarë të hapen kur e dinë se momentet e tyre të cenueshmërisë do të mbeten të sigurta dhe nuk do të bëhen objekt kritikash në të ardhmen.