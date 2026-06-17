G7 i jep Ukrainës një shtysë, premtojnë më shumë armë dhe ndihmë financiare
Udhëheqësit e vendeve të G7 janë mbledhur në Evian-les-Bains, Francë, gjatë dy ditëve të fundit.
Të martën në mbrëmje, ata miratuan një deklaratë që shprehte "mbështetje të palëkundur për Ukrainën në mbrojtjen e lirisë, sovranitetit dhe integritetit të saj territorial".
Deklarata vlerëson Ukrainën për vrullin e ri që ka ndërtuar në fushën e betejës dhe angazhohet për ta ruajtur këtë vrull përmes rritjes së dërgesave të aftësive të mbrojtjes ajrore, sistemeve dhe interceptorëve shtesë, si dhe aftësive me rreze të gjatë veprimi.
Evropa është mbështetja kryesore e Ukrainës, me vlerësimet e fundit që ndajnë rreth 200 miliardë euro në mbështetje të përgjithshme ushtarake dhe financiare që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë në vitin 2022, me një kredi shtesë prej 90 miliardë eurosh që do të fillojë të rrjedhë këtë muaj.
SHBA-të përbëjnë afërsisht 115 miliardë euro në mbështetje të përgjithshme.
Në të njëjtën kohë, udhëheqësit e G7 thonë se janë “të gatshëm të shqyrtojnë” zgjerimin e licencimit për prodhimin ushtarak në Kiev, i cili ka nevojë të madhe për sistemet raketore antibalistike Patriot të prodhuara në SHBA.
"Ne angazhohemi të rrisim presionin mbi ekonominë ruse të luftës. Në këtë kontekst, ne do të forcojmë sanksionet tona, duke përfshirë ato mbi sektorët e naftës dhe gazit", thuhet në deklaratë.
Të martën, presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se Uashingtoni së shpejti do të jetë në gjendje të rivendosë sanksionet mbi eksportet ruse të energjisë që ishin hequr përkohësisht, pasi një marrëveshje kornizë e arritur rishtazi midis SHBA-së dhe Iranit pritet të rihapë rrjedhën e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit dhe të lehtësojë krizën globale të energjisë.
BE-ja ka miratuar tashmë 21 paketa sanksionesh kundër Rusisë, më e fundit në fillim të këtij muaji që synon shitjet e naftës së Moskës dhe të ashtuquajturën "flotë në hije", ndër të tjera.
Deklarata e G7 thekson gjithashtu rëndësinë e qëndrueshmërisë energjetike dhe premton mbështetje për të ndihmuar Ukrainën të kalojë dimrin e ardhshëm, kur Rusia zakonisht synon infrastrukturën energjetike të vendit. /Telegrafi/