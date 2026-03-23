Futbollisti i Mainz u detyrua të shkonte në banjo në mes të ndeshjes, banka rezervën mbetën të hutuar
Gjatë fitores 2-0 të Mainz ndaj Sigma Olomouc në Ligën e Konferencës, u pa një nga skenat më të çuditshme në fushat evropiane.
Mbrojtësi Danny da Costa u detyrua të largohej nga fusha në fund të ndeshjes së raundit të 16-tave pa leje për të bërë një zëvendësim. Arsyeja? Nevojë urgjente për të shkuar në tualet.
32-vjeçari me përvojë e shpjegoi më vonë situatën.
"U përpoqa t'i shpjegoja trajnerit se duhej të dilja menjëherë sepse e kuptova se duhej të shkoja menjëherë në banjo. Megjithatë, ai nuk më kuptoi vërtet, kështu që më duhej të reagoja vetë", tha da Costa.
Një skenë e pazakontë ndodhi në minutën e 85-të, kur Mainz festoi golin e Armindo Sieb për 2:0. Në atë moment, da Costa vrapoi pranë stolit dhe trajnerit të hutuar dhe u zhduk në tunel.
“Ky është viti im i 16-të në futbollin profesionist, por nuk kam përjetuar kurrë diçka të tillë, është krejtësisht çmenduri”, shtoi ai.
Trajneri i Mainz, Urs Fischer, pranoi se në fillim nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte.
"E kuptova vetëm kur ai kaloi me vrap pranë meje. Në fillim nuk e kuptova, por ndoshta kishte një problem serioz. Ishte paksa qesharake", tha ai me një buzëqeshje.
Që Mainz të mos e përfundonte ndeshjen me një lojtar më pak, Fischer u detyrua të reagonte dhe futi Kacper Potulski në fund të ndeshjes në vend të da Costa-s që mungonte.
Situata i bëri të qeshnin edhe më shumë të gjithë të pranishmit kur da Costa u përpoq të kthehej në fushë pasi u kthye nga tualeti, pa e ditur se ishte zëvendësuar tashmë.
"Ai donte të rikthehej në lojë, por ne kishim bërë tashmë një zëvendësim. Megjithatë, ai nuk e kuptoi këtë," përfundoi Fischer me një buzëqeshje. /Telegrafi/