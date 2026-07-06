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Kleksanat tani mund të merret me recetë nga një farmaci, Megjithatë, pavarësisht kësaj, disa qytetarë, siç njofton "TV24" thanë se në disa nga farmacitë u ishte thënë se ende nuk po e lëshonin me recetë, duke shpjeguar se po prisnin njoftim nga Fondi.

Nga Fondi Shëndetësor thonë se që nga 1 korriku, ilaçi është vendosur në listën pozitive dhe farmacitë janë të detyruara ta sigurojnë dhe lëshojnë atë për personat e siguruar që kanë nevojë për të.

"Që nga 1 korriku 2026, ilaçi enoksaparinë (Kleksane) është siguruar përmes Listës Pozitive të Barnave dhe mund të blihet dhe lëshohet në farmacitë e ISHP që kanë lidhur një marrëveshje me Fondin. Sipas dispozitave të marrëveshjes së lidhur me Fondin, farmacitë janë të detyruara të sigurojnë, gjegjësisht të blejnë dhe lëshojnë ilaçe për nevojat e personave të siguruar, për diagnoza të caktuara mjekësore dhe brenda kornizës së rregulloreve ligjore.

Në këtë mënyrë, personat e siguruar e marrin ilaçin në farmacitë që kanë një marrëveshje me Fondin, bazuar në recetën e lëshuar nga mjeku i zgjedhur, pa e blerë më parë atë dhe më pas pa paraqitur një kërkesë për rimbursim", thonë nga FSSH.

Kleksanat duhej të vendosej në listën pozitive vitin e kaluar, por për shkak të problemeve teknike dhe administrative, procedurat u zgjatën.

Më parë, lista pozitive u zgjerua me ilaçe të reja në vitin 2024. Lista përfshinte ilaçe për tensionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës, depresionin dhe demencën. Kryeministri njoftoi në maj të këtij viti se lista e ilaçeve të përfshira nga Fondi do të zgjerohej përsëri, por deri më tani nuk ka informacion specifik se kur do të përditësohet përsëri./Telegrafi/

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