FSSH-Maqedoni: Kleksanat janë në listën pozitive nga 1 korriku, farmacitë janë të detyruara ta lëshojnë atë me recetë
Kleksanat tani mund të merret me recetë nga një farmaci, Megjithatë, pavarësisht kësaj, disa qytetarë, siç njofton "TV24" thanë se në disa nga farmacitë u ishte thënë se ende nuk po e lëshonin me recetë, duke shpjeguar se po prisnin njoftim nga Fondi.
Nga Fondi Shëndetësor thonë se që nga 1 korriku, ilaçi është vendosur në listën pozitive dhe farmacitë janë të detyruara ta sigurojnë dhe lëshojnë atë për personat e siguruar që kanë nevojë për të.
"Që nga 1 korriku 2026, ilaçi enoksaparinë (Kleksane) është siguruar përmes Listës Pozitive të Barnave dhe mund të blihet dhe lëshohet në farmacitë e ISHP që kanë lidhur një marrëveshje me Fondin. Sipas dispozitave të marrëveshjes së lidhur me Fondin, farmacitë janë të detyruara të sigurojnë, gjegjësisht të blejnë dhe lëshojnë ilaçe për nevojat e personave të siguruar, për diagnoza të caktuara mjekësore dhe brenda kornizës së rregulloreve ligjore.
Në këtë mënyrë, personat e siguruar e marrin ilaçin në farmacitë që kanë një marrëveshje me Fondin, bazuar në recetën e lëshuar nga mjeku i zgjedhur, pa e blerë më parë atë dhe më pas pa paraqitur një kërkesë për rimbursim", thonë nga FSSH.
Kleksanat duhej të vendosej në listën pozitive vitin e kaluar, por për shkak të problemeve teknike dhe administrative, procedurat u zgjatën.
Më parë, lista pozitive u zgjerua me ilaçe të reja në vitin 2024. Lista përfshinte ilaçe për tensionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës, depresionin dhe demencën. Kryeministri njoftoi në maj të këtij viti se lista e ilaçeve të përfshira nga Fondi do të zgjerohej përsëri, por deri më tani nuk ka informacion specifik se kur do të përditësohet përsëri./Telegrafi/