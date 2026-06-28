Franca regjistron rreth 1,000 vdekje shtesë gjatë valës brutale të të nxehtit
Franca ka regjistruar rreth 1,000 vdekje më shumë se sa pritej që nga e mërkura, ndërsa temperaturat përvëluese kanë përfshirë vendin.
"Që nga 24 qershori, janë vërejtur afërsisht 1,000 vdekje shtesë (shifra të pakonsoliduara) krahasuar me vdekjet e regjistruara në muajt e mëparshëm", tha Shëndeti Publik i Francës në një deklaratë të dielën.
Zonat më të prekura përfshijnë ato që kanë qenë nën një alarm të kuq për vapë, veçanërisht Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Brittany, Centre-Val de Loire, Normandy dhe Pays de la Loire, tha agjencia, duke shtuar se 85% e vdekjeve përfshinin njerëz të moshës 65 vjeç e lart.
Disa pjesë të Francës kanë kaluar 40°C këtë javë, duke shtuar presion mbi spitalet dhe ndihmësit e parë mes një rritjeje të thirrjeve emergjente, transmeton Telegrafi.
Më shumë se tridhjetë departamente ishin nën një alarm të kuq për nxehtësi për pjesën më të madhe të javës, dhe vendi regjistroi ditën e tij më të nxehtë të mërkurën, me temperaturën mesatare 24-orëshe që arriti në 30°C.
Në Paris, autoritetet ndaluan pirjen e alkoolit në publik gjatë fundjavës në një përpjekje për të lehtësuar presionin mbi shërbimet e emergjencës, ndërsa Marshimi i Krenarisë i qytetit, i cili ishte planifikuar të zhvillohej të shtunën, u shty gjithashtu. Kulla Eiffel dhe muzeu i Luvrit janë mbyllur gjithashtu herët për shkak të motit të nxehtë.
Njerëzit janë dyndur në parqe dhe kanale në të gjithë qytetin gjatë gjithë javës për t'i shpëtuar kushteve përvëluese, por autoritetet kanë paralajmëruar për rrezikun e notit pa mbikëqyrje pasi një burrë u mbyt në Kanalin Saint-Martin të premten në mbrëmje.
"E kemi thënë më parë dhe do ta themi përsëri: noti jashtë orarit kur lejohet noti i mbikëqyrur, dhe jashtë zonave të mbikëqyrura, është i rrezikshëm", shkroi Emmanuel Grégoire, kryebashkiaku i Parisit, në X.
Futbollisti i Ligue 2, Kenzo Kies, gjithashtu vdiq pasi u mbyt në lumin Rone gjatë valës së nxehtësisë.
Në një deklaratë, klubi i tij, Guingamp, tha se ishte "i trishtuar" kur mësoi për vdekjen e 21-vjeçarit.
"En Avant Guingamp i shpreh ngushëllimet më të thella familjes së Kenzo Kies dhe të gjithë të dashurve të tij, dhe u ofron atyre mbështetjen e plotë gjatë kësaj kohe të vështirë", shtoi ajo.
Temperaturat janë rritur ndjeshëm në të gjithë Evropën ditët e fundit.
Mbretëria e Bashkuar regjistroi ditën e saj më të nxehtë të qershorit të premten.
Meteorologia, shërbimi kombëtar i motit dhe klimës në Mbretërinë e Bashkuar, tha se shifrat paraprake treguan se fshati Santon Downham në Suffolk arriti 37.3°C.
Spanja dhe Gjermania gjithashtu kanë parë temperatura mbi 40°C. /Telegrafi/