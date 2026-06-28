Forumi i Dubrovnikut, RCC kërkon përshpejtim të integrimit të rajonit në BE
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Amer Kapetanoviç, ka marrë pjesë në Forumin e 19-të të Dubrovnikut, ku është diskutuar për rolin e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor në një rend global gjithnjë e më multipolar.
Ai ka folur në panelin “Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor: Zgjidhja e çështjeve të papërfunduara së bashku”, i cili u fokusua në nevojën për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të vendeve të rajonit.
Në fjalën e tij, Kapetanoviç theksoi se angazhimi i BE-së me gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është vetëm politikë zgjerimi, por një domosdoshmëri strategjike për stabilitetin e Evropës.
“Rajonit i nevojitet një rrugë e besueshme, e drejtë dhe e bazuar në merita drejt anëtarësimit, por besueshmëria duhet të shoqërohet me rezultate konkrete”, ka deklaruar ai.
Paneli mblodhi përfaqësues të lartë nga rajoni dhe Bashkimi Evropian, të cilët diskutuan për sfidat gjeopolitike, sigurinë dhe nevojën për një proces më të shpejtë e më të besueshëm të zgjerimit të BE-së.
Në margjinat e forumit, Kapetanoviç zhvilloi gjithashtu një takim dypalësh me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sllovenisë, ku u diskutua për bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. /Telegrafi/