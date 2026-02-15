Formacionet zyrtare, Prishtina – Llapi: Rivalët vijnë me objektiva të ndryshime
Prishtina e pret Llapin në “Fadil Vokrri”, në kuadër të javës së 20-të të Superligës së Kosovës, nga ora 18:00.
Kjo është ndeshja e katërt e kësaj jave, pasi të henën zhvillohet Ballkani – Malisheva.
Prishtina kërkon fitore për të mbajtur hapin për titull, pasi ka 33 pikë në pozitën e tretë, ndërsa Llapi ka 22 pikë në vendin e shtatë.
Afrim Tovërlani për këtë ndeshje ka vendosur të luajë me emra si Valmir Veliu, Mario Iliveski dhe Rin Ahmeti.
Në anën tjetër, Tahir Batatina, është futur me një formacion më mbrojtës, ndërsa sulmin ia ka besuar treshes Hasan Hyseni, Elvir Gashjani dhe Fiton Ademi.
Prishtina: Nika, Zeqiri, Likani, Veliu, Ilievski, Bytyqi, Boueye, Taipi, Ahmeti, Mokono, Bllaca.
Llapi: Coric, Mulalic, Aliu, Idrizi, Ajvazi, Ramadani, Rama, Blakçori, Hyseni, Gashijani, Ademi
/Telegrafi/