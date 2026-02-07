Formacionet zyrtare: Ferizaj dhe Drita duan ta nisin pranverën me rezultat pozitiv
Ferizaj dhe Drita kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e 19-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Ferizajasit janë nikoqir të gjilanasve në ndeshjen e parë të sezonit pranveror, e cila pritet të luhet në stadiumin me bari artificial me fillim nga ora 13:00.
Ekipi i Nevil Dedes vjen në këtë me aromën e fitores në ndeshjen e fundit të vjeshtës dhe synon ta nis me rezultat pozitiv edhe edicionin pranveror.
Në anën tjetër, ekipi i Zekirija Ramadanit gjithashtu ka fituar pas tri barazimeve dhe do vetëm fitore për t’i qëndruar pranë Ballkanit në vendin e parë.
Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.
Ferizaj: Jovanovski, Neziri, Sadiku, Turkaj; Peposhi, Ramusa, Llabjani, Shabani, Avdulli; Richards, Sadriu
Drita: Maloku; Be.Krasniqi; Bejtullai, Pëllumbi, Sheji; Dabiqaj, Limaj; Ajzeraj, Abazaj, Balaj; Bl.Krasniqi;
