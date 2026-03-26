FLORENT MUSLIJAAAA! Kosova e përmbys Sllovakinë
Kosova e ka përmbysur rezultatin në përballjen ndaj Sllovakisë.
Ishte Florent Muslija që shënoi një supergol nga gjuajtja e lirë për ta lënë të shtangur portierin vendas.
Kësisoj, Kosova e merr epërsinë për herë të parë në këtë përballje dhe në më pak se 30 minuta drejt fitores historike.
💥Florent Muslija
🇸🇰 Slovakia 2-3 Kosovo 🇽🇰pic.twitter.com/xnnGRlmrnr
— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 26, 2026
Kujtojmë, në rast fitores “Dardanët” finalen do ta zhvillonin në Prishtinë ndaj Turqisë./Telegrafi/
