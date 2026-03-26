Kosova e ka përmbysur rezultatin në përballjen ndaj Sllovakisë.

Ishte Florent Muslija që shënoi një supergol nga gjuajtja e lirë për ta lënë të shtangur portierin vendas.

Kësisoj, Kosova e merr epërsinë për herë të parë në këtë përballje dhe në më pak se 30 minuta drejt fitores historike.

Kujtojmë, në rast fitores “Dardanët” finalen do ta zhvillonin në Prishtinë ndaj Turqisë./Telegrafi/

