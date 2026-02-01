Florent Hasani shkëlqen me dy gola në fitoren e thellë të Amedsporit - shpallet lojtar i ndeshjes
Florent Hasani ishte protagonisti kryesor në fitoren bindëse 7-0 të Amedsporit ndaj Adana Demirsporit, në kuadër të Ligës së Parë të Turqisë.
Sulmuesi nga Vushtrria realizoi dy gola, duke shënuar në minutat 45’ dhe 59’, për golin e dytë dhe të pestë të skuadrës së tij.
Hasani qëndroi në fushë për 61 minuta, ndërsa paraqitja e tij u vlerësua me notën e lartë 9.5 nga SofaScore.
Me këta dy realizime, sulmuesi ka shkuar në kuotën e 16 golave, të shoqëruara edhe me 3 asistime, duke u konfirmuar si golashënuesi më i mirë i kampionatit.
Amedspor aktualisht mban vendin e parë në tabelë dhe konsiderohet favorit absolut për t’u ngjitur në Superligën e Turqisë, falë formës së shkëlqyer dhe vazhdimësisë së rezultateve.
Hasani iu bashkua Amedsporit në këtë afat kalimtar dimëror, duke u transferuar nga Boluspor, dhe menjëherë ka treguar ndikim vendimtar në repartin ofensiv të skuadrës. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com