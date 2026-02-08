Flick mund të largohet nga Barcelona, gjithçka lidhet me Laportan
E ardhmja e Hansi Flick te Barcelona mbetet në pikëpyetje teksa klubi i afrohet zgjedhjeve presidenciale.
Trajneri gjerman, i cili ka edhe një vit të mbetur në kontratën e tij aktuale, është i gatshëm të vazhdojë qëndrimin në “Camp Nou”, por vetëm nëse Joan Laporta rizgjidhet president.
Flick e sheh veten si pjesë integrale të projektit të Laportës dhe ka diskutuar një mundësi zgjatjeje të kontratës, e cila do të fillonte zyrtarisht pas 1 korrikut, nëse presidenti aktual fiton sërish.
Sidoqoftë, pasiguria rritet në rast të një rezultati tjetër: trajneri është i përgatitur të largohet nga klubi nëse një kandidat tjetër merr drejtimin, edhe pse kontrata aktuale e lidh ende me Barcelonën.
Ky faktor e bën zgjedhjen presidenciale vendimtare jo vetëm për udhëheqjen e klubit, por edhe për vazhdimësinë e projektit sportiv.
Partneriteti i Flick me drejtorin sportiv Deco është lavdëruar për stabilitetin dhe filozofinë e përbashkët të futbollit, duke e bërë ndikimin e zgjedhjeve një pikë kyçe për të ardhmen e sistemit të trajnerëve te Barcelona. /Telegrafi/