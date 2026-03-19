Menaxho financat tua lehtë me Swinto app

Në një kohë kur çdo proces po kalon online dhe në një epokë digjitalizimi, kërkesat e klientëve për zgjidhje financiare janë gjithnjë e më të larta, ata kërkojnë shërbime që janë të shpejta, të lira, të menjëhershme dhe të aksesueshme në çdo moment.

Swinto është një institucion financiar jo bankar, plotësisht digjital, i licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, që ju mundëson menaxhimin e financave direkt nga telefoni juaj.

Platforma funksionon si kuletë digjitale, duke mundësuar dërgimin, pranimin dhe menaxhimin e parave në një vend të vetëm.

Çfarë ju mundëson Swinto?

Swinto është ndërtuar për t’i dhënë klientit kontroll dhe fleksibilitet të plotë mbi paratë e tij, duke integruar shërbimet kryesore financiare në një aplikacion të vetëm.

Përmes Swinto, ju mund të:

Kryeni transfere ndërkombëtare për vetëm 3€, pavarësisht vlerës së transaksionit

Dërgoni dhe pranoni mjete nga çdo bankë e Bashkimit Evropian (Zona SEPA), brenda sekondave

Realizoni transfere brenda aplikacionit falas dhe të menjëhershme, 24/7

Pajisje me IBAN Britanez dhe qasje në të gjithë Evropën

Monitoroni çdo transaksion në kohë reale përmes aplikacionit

Zgjidhje reale për diasporën

Dërgimi i parave nga vendet e Bashkimit Europian në Kosovë vazhdon të jetë një sfidë për shumë familje, për shkak të kostos dhe kohës së procesimit.

Me Swinto, diaspora dhe familjarët e tyre në Kosovë janë afër financiarisht brenda sekondave, ku mund të dërgojnë dhe pranojnë para online:

  • Dërgim i parave brenda sekondave
  • Tarifë fikse dhe transparente
  • Proces i realizuar tërësisht online
Zgjidhje për biznese
Swinto u mundëson bizneseve të realizojnë dhe të pranojnë pagesa nga partnerët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian, duke lehtësuar operimin ndërkombëtar.
Pagesat mund të realizohen kudo në:
  • Evropë
  • Shqipëri
  • Maqedoni të Veriut
  • Mal të Zi
Me një tarifë fikse prej vetëm 5€, pavarësisht vlerës së transaksionit.

Financim i shpejtë direkt nga aplikacioni

Përmes Swinto app, klientët mund të aplikojnë për kredi konsumuese 100% online:

Vlera e kredisë: 250€ - 2,000€

Afati: 6 - 24 muaj

Nga aplikimi deri te disbursimi, gjithçka përfundon brenda 15 minutave.

Pagesa institucionale në një vend

Swinto ka të integruara institucionet publike, duke u mundësuar klientëve të kryejnë pagesat e faturave mujore për:

  • KESCO
  • Ujësjellës
  • Prishtina Parking
  • BKS
  • Dhe shërbime të tjera institucionale

Direkt nga aplikacioni.

Kontroll i plotë, pa kosto për mirëmbajtje të llogarisë

  • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë: falas për individë
  • Monitorim i çdo transaksioni në kohë reale

