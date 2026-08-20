Filmi “pabesueshmërisht i tmerrshëm” dhe pa buxhet që po fiton miliona në Kinë
I realizuar nga një nënë dhe i biri për 35 paundë [afro 41 euro], Niu Lai është bërë telash i papritur për industrinë e filmit në Kinë.
Nga: Ed Power / The Telegraph
Përkthimi: Telegrafi.com
Të ardhurat nga kinematë në Kinë janë përfshirë në një çmenduri, pasi një film i animuar i bërë në shtëpi - për një viç të vogël - është bërë hiti i papritur i verës. Duke i marrë vëmendjen Spider-Man-it të fundit dhe The Odysse të Christopher Nolanit, Niu Lai është një anomali edhe sipas standardeve të çuditshme të kinemasë kineze, ku ndër filmat e suksesshëm të kohëve të fundit janë përfshirë filma për perëndi të pank-rokut dhe sirena vrasëse.
I përshkruar nga një kritik si “punë fillestari në 3D” dhe nga një tjetër si “pabesueshmërisht i tmerrshëm”, Niu Lai - që përkthehet si Lopa po vjen - duket si diçka që një student i mërzitur mund ta kishte bërë me ngut dikur në një [kompjuter] BBC Micro. Pamjet janë aq primitive saqë kufizohen me surrealen, ndërsa, sipas shikuesve kinezë të kinemasë, subjekti është pothuajse halucinant në thjeshtësinë e tij. Përfytyroni Teletubbies ashtu siç do t’i kishte përfytyruar nga e para kushdo që projektoi grafikën e ngathët të videoklipit Money for Nothing të Dire Straits në vitin 1985 - dhe pastaj bëjeni dhjetë herë më të çuditshëm.
Kina e ka përqafuar këtë film si një kënaqësi që e çon konceptin “aq i keq sa është i mirë” deri në kufijtë absolutë. I shfaqur pa bujë më 5 gusht, ai fitoi shpejt një ndjekje virale. Kjo i befasoi kinematë në mbarë Kinën, të cilave, në shumë raste, u është dashur të sajojnë vetë postera të vizatuar me dorë për ta reklamuar filmin - disa të shkarravitur me stilolaps, me slogane të shkruara me dorë si “Ejani nëse ju pëlqen e çuditshmja”. Ato kanë paralajmëruar gjithashtu se “nuk do të ketë rimbursime”.
Ta quash Niu Lai-n rudimentar do të thotë t’i bësh padrejtësi vetë fjalës. Vepër e regjisorit debutues dhe ish-skenografit Xin Yumeng dhe nënës së tij, Sun Lifang, Niu Lai u realizua me [aplikacionin] SketchUp, një program modelimi që përdoret për projektim arkitekturor dhe jo për kinema. Kineastët, nënë e bir, e pranojnë se produkti përfundimtar nuk do t’ua prishë gjumin Pixar-it apo Disney-t - por, thanë se donin t’i jepnin përparësi rrëfimit të historisë ndaj pamjeve spektakolare. Në këtë drejtim, sigurisht që ia kanë dalë.
Pamje nga filmi “Niu Lai”
“Nëse do ta përqendronim gjithë energjinë tonë në saktësinë e renderimit, ky film nuk do të ishte realizuar kurrë. Mes perceptimit të hollësive dhe rrëfimit të përgjithshëm, zgjodha ta lija historinë të ecte e para”, tha Xin për emisionin radiofonik Entrepreneurial Youth Talk.
A funksionon filmi - i cili mund të shihet i plotë në YouTube - në ndonjë nivel përtej të qeshurës së pavullnetshme? Sigurisht që përbën një përvojë të pazakontë dhe shqetësuese për t’u parë, madje edhe për ata që nuk flasin kinezisht. Ai nis me heroin gjedh Niu Lai të ulur në një fushë, ku nëna e tij e nxit të ngrihet në këmbë. Ai nuk mundet, gjë që tërheq vëmendjen e një laureshe që po kalon aty pranë. Niu Lai pyet veten nëse mund të fluturojë ndonjëherë si zogu, ndërsa shoqja e tij me pendla i përgjigjet: “Jo, por mund t’ia dalim së bashku”.
Pastaj gjërat bëhen vërtet të çuditshme, ndërsa filmi kalon në një sekuencë ëndrre, ku Niu Lai dhe lopët e tjera ecin drejt me dy këmbë si njerëzit dhe ai lidh miqësi me një leopard të quajtur Baola. Ata sulmohen prej ujqërve dhe nga një përbindësh që, me sa duket, është bërë nga njerëzit - përpara se filmi të kthehet në skenën hapëse, duke zbuluar se gjithçka ndërmjet tyre është zhvilluar në imagjinatën e Niu Lait.
Edhe me animacionin më të përparuar të teknologjisë së sotme, do të ishte një përvojë e frikshme dhe e shkëputur nga realiteti. Por, kur merr parasysh pamjet më primitive se diçka që fëmija yt dhjetëvjeçar mund ta sajojë në një platformë si Scratch, filmi vërtet kalon çdo cak.
Kjo shpjegon popullaritetin e tij në Kinë, ku është cilësuar si i dobëti që përball me Holivudin dhe fitoi, duke marrë 2.5 milionë juanë (afro 304 mijë euro) të ardhura nga kinematë. Por, si arriti të futej në kinema që në fillim? Thuhet se një mik i Xinit, i cili punon si distributor, ndihmoi për të siguruar shfaqjen e tij në 245 ekrane, pavarësisht se e kishte këshilluar të mos e bënte këtë, duke pasur parasysh cilësinë “e papërpunuar” të filmit.
Animacioni i bërë në shtëpi është bërë sensacion i papritur në kinema - madje me postera të vizatuar me dorë për ta reklamuar
Xini duket krejtësisht i sinqertë në dëshirën e tij për të bërë film për një lopë të vetmuar. Por, publiku e ka marrë projektin si shaka. “Synimi im fillestar ka qenë gjithmonë t’u bëj rrengje miqve të mi”, u tha gazetarëve Du Mingxi, një student 19-vjeçar në Shangai: “Nëse një mik më pyet se çfarë mendoj për filmin, do t’i thosha se është i mirë dhe do t’ia rekomandoja ta shikonte”.
Ai e krahasoi reagimin ndaj Niu Lai-t me maninë në Perëndim rreth shprehjes six seven - një shaka që askush nuk mund ta shpjegonte plotësisht, por që, megjithatë, të gjithëve u dukej jashtëzakonisht gazmore dhe që ka nxitur mijëra meme. “Janë krejt njësoj; është për të qeshur, por është e vështirë të përshkruash se çfarë ka për të qeshur në të, dhe të rinjve thjesht u pëlqen t’i përhapin këto meme në mënyrë virale”, tha Du.
Industria e filmit në Kinë, e kontrolluar nga Partia Komuniste Kineze - e njohur për epika të animuara si Ne Zha 2 që ka arkëtuar 2,2 miliardë dollarë (afro 1.9 miliardë euro) - është zënë krejtësisht në befasi nga tërheqja ndaj filmit. Një person brenda industrisë tha se ai ishte “i keq në çdo aspekt të imagjinueshëm, përfshirë historinë, efektet speciale dhe pothuajse çdo element që pritet ta ketë një film”. Ai shtoi: “Ironikisht, pikërisht kjo zgjoi kureshtjen e publikut”.
Të tjerët e vlerësojnë Niu Lai-n për thjeshtësinë dhe mungesën e cinizmit. “Ky është një film për ata që janë të rinj në shpirt”, tha një shikues kinemaje. “Është i thjeshtë dhe i sinqertë, si një përrallë para gjumit për fëmijë”.
Publiku i ri e ka shndërruar “Niu Lai”-n në meme të papritur
Qeveria komuniste e Kinës nuk i sheh me sy të mirë lëvizjet spontane që lindin nga baza - edhe kur ato kanë të bëjnë me një lopë që flet dhe me një animacion të tmerrshëm. Prandaj, ndoshta nuk është për t’u habitur që Niu Lai ka marrë kritika zyrtare, ndërsa Beijing News tha se filmi “nuk ishte në nivelin e duhur”.
Në nivelin e duhur apo jo, publiku kinez e ka përqafuar Niu Lai-n. Në një botë të mbushur me IA [inteligjenca artificiale] tmerrësisht të keqe, ai i është përgjigjur thjeshtësisë së tij të bërë në kushte shtëpie. Mund të jetë i tmerrshëm për t’u parë, por është qartazi vepër e qenieve njerëzore dhe kjo, pa dyshim, ia vlen të çmohet derisa lopët të kthehen në shtëpi. /Telegrafi/