Filma romantikë alternativë që nuk duhet t’i humbisni këtë sezon: nga 'The Addams Family' te 'Sanctuary' e 'St. Elmo’s Fire'
Edhe pse Shën Valentini ka kaluar, filmat romantikë mbeten një zgjedhje ideale për ata që duan histori ndryshe nga klishetë klasike të dashurisë.
BBC ka përzgjedhur 12 filma romantikë alternativë – nga animacionet prekëse te dramat e errëta dhe romancat jokonvencionale – që ia vlen t’i shikoni në çdo kohë.
Up (2009) - Screenshot/BBC
Up (2009)
Historia e dashurisë mes Carl dhe Ellie, e treguar në minutat e para të filmit, është një nga momentet më prekëse në animacion. Edhe pse filmi vazhdon me aventurë dhe humor, janë ëndrrat e përbashkëta të çiftit dhe humbja e tyre që i japin “Up” një thellësi romantike të rrallë. Muzika “Married Life” e Michael Giacchino-s vetëm sa e përforcon këtë ndjesi.
St. Elmo’s Fire (1985) - Screenshot/BBC
St. Elmo’s Fire (1985)
Filmi i John Hughes trajton rritjen dhe marrëdhëniet e ndërlikuara të një grupi të rinjsh. Dashuria e Kevin për Leslie, edhe pse e pashpërblyer dhe toksike, shihet si një formë romantike idealiste që mbetet e paharrueshme për shumë shikues.
Thirst (2009) - Screenshot/BBC
Thirst (2009)
Regjisori Park Chan-wook sjell një histori të errët dhe obsesive mes një prifti të shndërruar në vampir dhe një gruaje që kërkon liri. Filmi eksploron dëshirën, pasionin dhe kufijtë moralë, duke e kthyer romancën në një përvojë të frikshme dhe magjepsëse.
Red, White & Royal Blue (2023) - Screenshot/BBC
Red, White & Royal Blue (2023)
I bazuar në romanin e Casey McQuiston, filmi rrëfen romancën sekrete mes një princi britanik dhe djalit të presidentes amerikane. Pavarësisht toneve komike dhe politikës së ekzagjeruar, kimia mes protagonistëve e bën historinë prekëse dhe argëtuese.
Sanctuary (2022) - Screenshot/BBC
Sanctuary (2022)
Një thriller psikologjik që zhvillohet kryesisht në një dhomë hoteli, ku një i ri i pasur përpiqet të përfundojë marrëdhënien me një dominante. Filmi eksploron dinamikat e pushtetit, dashurinë dhe kufirin mes lojës dhe realitetit.
The Addams Family (1991) - Screenshot/BBC
The Addams Family (1991)
Ndryshe nga shumica e filmave romantikë, ky film fokusohet te një çift tashmë i martuar. Morticia dhe Gomez janë shembulli i një dashurie të zjarrtë dhe të pandryshueshme, pavarësisht botës së tyre të çuditshme dhe të errët.
La ardilla roja (1993) - Screenshot/BBC
La ardilla roja (1993)
Një histori dashurie kaotike dhe e rrezikshme mes dy të huajve, ku një aksident, amnezia dhe obsesioni krijojnë një lidhje intensive dhe të paqëndrueshme, por magjepsëse.
Julie & Julia (2009) - Screenshot/BBC
Julie & Julia (2009)
Një histori e ëmbël dhe jokonvencionale për frymëzimin, pasionin dhe lidhjen mes dy grave përmes gatimit. Filmi trajton idenë e dashurisë për një model që mund të ndryshojë jetën.
WALL-E (2008) - Screenshot/BBC
WALL-E (2008)
Në një Tokë post-apokaliptike, roboti WALL-E bie në dashuri me EVE, duke krijuar një nga romancat më të ëmbla dhe të pazakonta në animacion, ku një gjest i thjeshtë si kapja e dorës merr kuptim të madh emocional.
Human Traffic (1999) - Screenshot/BBC
Human Traffic (1999)
Një komedi britanike për rininë dhe kulturën rave, ku mes kaosit dhe festave lind një histori e papritur dashurie mes dy miqve, duke e bërë filmin një ode për miqësinë dhe ndjenjat e sinqerta.
Sing Street (2016) - Screenshot/BBC
Sing Street (2016)
Një histori adoleshente për muzikën, ëndrrat dhe dashurinë, ku një djalë formon një grup rok për të fituar zemrën e një vajze, duke e kthyer romancën në frymëzim artistik.
The Blond One (2019) - Screenshot/BBC
The Blond One (2019)
Filmi argjentinas eksploron tensionin seksual, identitetin dhe ndjenjat e fshehura mes dy burrave, duke e trajtuar dashurinë si një proces të ndërlikuar dhe emocionalisht të thellë.
Këta filma tregojnë se dashuria mund të marrë forma të ndryshme, shpesh të papritura, dhe mbetet gjithmonë inspiruese për të gjithë shikuesit. /Telegrafi/