Filipçe: Qeveria po zbaton politika që e distancojnë vendin nga Bashkimi Evropian
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe akuzon Ministrin e Transportit Aleksandar Nikollovskin dhe qeverinë se nuk kanë bërë asnjë përparim në përmbushjen e detyrimeve evropiane në pothuajse gjysmën e mandatit të saj.
Filipçe thotë se në vend të reformave, po zbatohen politika që e distancojnë vendin nga Bashkimi Evropian.
"Ekonomia do të shembet, siç do të thoshte një analist i pavarur, dhe me këtë i dërgon një mesazh serioz një ministri-zv. kryeministri në qeveri i cili duhet të merret me këtë dhe i cili nuk duhej të sillte ose duhej të bënte diçka për ta parandaluar këtë, dhe ai analist i pavarur është Aleksandar Nikollkoski. Ai paralajmëron se ekonomia do të shembet, kini kujdes kur mbi 60, 70% e ekonomisë sonë, eksportet dhe importet, veçanërisht, janë të lidhura individualisht me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Qytetarët do ta paguajnë çmimin e këtyre politikave të këqija qeveritare në një mënyrë ose në një tjetër”, deklaroi Venko Filipçe, LSDM.