Filipçe: Qeveria duhet të heqë dorë nga shfuqizimi i qeverisë teknike ose LSDM do të tërhiqet nga puna për Kodin Zgjedhor
Më lejoni të informoj të gjithë publikun për hapat e ardhshëm të grupit parlamentar të LSDM dhe koalicionit në lidhje me miratimin e Ligjit për Qeverinë, i cili shfuqizon "Qeverinë e Przhinos".
"Në fakt, ne kemi thënë shumë herë se besojmë se në këtë mënyrë, e cila është një mënyrë plotësisht autokratike e qeverisjes së kësaj qeverie, dhe ky nuk është shembulli i vetëm, ky është vetëm një nga shembujt, qeveria teknike nuk duhet dhe nuk mund të shfuqizohet. Është garantuesi i vetëm për zbatimin e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike.
Në një situatë ku kjo qeveri ka kontroll të plotë mbi gjyqësorin, kur njerëz të partisë emërohen si gjyqtarë dhe prokurorë, kur kryeministri, pa asnjë fije turpi nga foltorja parlamentare, nga konferencat për shtyp, publikisht me ndjenjat e tij në një farë mënyre u jep urdhra prokurorëve dhe ushtron presion mbi gjyqësorin, në një situatë ku nuk dihet se si, në çfarë mënyre ruhen dhe do të përdoren të dhënat nga sistemi "Safe City" ose tashmë po përdoren, kjo thjesht nuk duhet të ndodhë.
Kjo mënyrë qeverisjeje është e barabartë me mënyrën e qeverisjes nga koha e Nikolla Gruevskit nga viti 2006 deri në vitin 2016. Dhe për këtë arsye, nëse sot ky ligj kalon në Komision dhe qeveria vazhdon të detyrojë procedurën parlamentare, grupi ynë parlamentar do të tërhiqet nga grupi i punës për punën mbi ligjin zgjedhor", tha Filipçe gjatë konferencës së sotme për shtyp.
Filipçe kujton se ky ligj u miratua për zgjedhjet e vitit 2016, por me kërkesë të Hristijan Mickovskit, ligji u rikthye në vitin 2018 dhe kështu u zbatua me kërkesën e tyre për zgjedhjet parlamentare të vitit 2020./Telegrafi/