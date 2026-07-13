Filipçe: Mickoski nuk ka asnjë rezultat, rikonstruimi është vetëm ndryshim emrash
"Mickoski nuk ka rezultate, ky është një rindërtim që është vetëm një zëvendësim emrash, një person me një tjetër, nga ky rindërtim qytetarët nuk mund të presin fjalë për fjalë asgjë", theksoi në deklaratën e sotme për mediat, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Ai theksoi se rikonstruimi i paralajmëruar i Qeverisë nuk përfaqëson ndryshim themelor dhe se Qeveria Mickoski nuk ka bërë përparim në asnjë sektor, ndërsa qytetarët nuk mund të presin ndonjë përmirësim nga rindërtimi.
“Ky është rikonstruim që është vetëm një zëvendësim emrash - një person me një tjetër. Nga ky rikonstruim qytetarët nuk mund të presin fjalë për fjalë asgjë. Ashtu siç nuk kanë parë asnjë rezultat deri më tani nga puna e Qeverisë”, tha Filipçe.
Kryetari i LSDM-së theksoi se pas dy vitesh qeverisje nuk ka asnjë fushë në të cilën Qeveria e OBRM-PDUKM-së ka treguar rezultate ose qytetarët kanë ndjerë ndonjë përmirësim.
"Nuk ka asnjë sektor në të cilin ka rezultate të mira. Nuk ka asnjë grup njerëzish në vend që ka parë ndonjë përfitim nga kjo qeveri. Vendi është bllokuar plotësisht. Qytetarët po zhyten në varfëri. Çmimet po rriten pa kontroll. Nuk ka rritje të pagave. Standardi po fundoset. Ne kemi mbetur një shtojcë në Ballkan dhe në Evropë", tha Filipçe.