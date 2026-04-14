Filipçe: Autokratët po bien, pas Orbanit, radhën e kanë Vuçiq dhe Mickoski
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipce, në konferencën e sotme për shtyp tha se fitorja historike e demokracisë në Hungari shënon fundin e regjimeve autokratike në rajon dhe fillimin e një periudhe të re demokracie dhe përgjegjësie.
"Qytetarët e Hungarisë kanë thënë qartë dhe me zë të lartë: Mjaft me autokracinë! Kjo është një fitore e madhe, historike e demokracisë mbi autokracinë, e Evropës mbi ndikimin rus dhe kinez, dhe e sundimit të ligjit mbi korrupsionin", theksoi Filipçe.
Ai theksoi se kjo fitore ka një mesazh të fortë rajonal.
"Fitorja historike në Hungari i dërgon një mesazh të qartë të gjithë rajonit: koha e autokratëve po mbaron. Regjimet autokratike po bien. Aleksandar Vuçiq është i radhës, dhe bashkë me të edhe Hristijan Mickoski. Rajoni i përket Evropës, jo Rusisë. Koha e drejtësisë dhe përgjegjësisë po vjen", tha Filipçe.
Kryetari i LSDM-së theksoi se rënia e regjimit të Viktor Orbanit lidhet drejtpërdrejt me lidhjet politike dhe të biznesit që OBRM-PDUKM, një grup i krimit të organizuar në Maqedoni - po ndërtonte.
“Qeveria Mickoski ia vuri interesat strategjike të Maqedonisë Orbanit në duart e saj, jo për shtetin, por për interesat e saj personale dhe të biznesit. Telekomunikacioni, energjia, media - gjithçka ishte e lidhur me rrethin e Orbanit”, tha Filipçe.
Presidenti Filipçe shtoi se me rënien e Orbanit, do të ngrihen edhe pyetje rreth marrëdhënieve të biznesit dhe shtoi se LSDM do të kërkojë një hetim të plotë për të gjitha kombinimet e biznesit.
Filipçe kërkoi nga Qeveria të përgjigjet nëse, pasi OBRM-PDUKM dhe ZNAM erdhën në pushtet, kërkuan ekstradimin e ish-kryeministrit Nikolla Gruevskit, dhe nëse jo, të përgjigjen pse dhe nëse do t'i kërkojnë Budapestit që sot ta kthejë refugjatin dhe azilkërkuesin pasi kryeministri i ri i Hungarisë, Peter Magyar, njoftoi ekstradimin e Gruevskit.
"Pyetja tani është se çfarë do të bëjë Nikolla Gruevski, i arratisuri i dënuar dhe simbol i korrupsionit, kur të mos ketë më një mbrojtës në Budapest. A do të ikë ai në një vend tjetër në Rusi apo në një vend tjetër, apo do të kthehet këtu për të vuajtur dënimin e tij? Unë e mirëpres mesazhin e qartë dhe të pakundërshtueshëm nga kryeministri i ri hungarez se ai nuk do t'u ofrojë më strehim njerëzve që ikin nga drejtësia. Hungaria deklaroi shprehimisht se Hungaria do t'i ekstradojë ata që fshihen në territorin e saj dhe e identifikoi drejtpërdrejt Gruevskin si kriminel", tha Filipçe./Telegrafi/