FIFA po përgatit një ndryshim historik: Botërori 2030 me 66 ekipe?
Skena më e madhe e futbollit mund të jetë gati për transformimin më radikal deri tani, pasi propozime të reja për zgjerimin e Kupës së Botës 2030 janë rikthyer në tryezën e FIFA-s.
Pavarësisht se turneu i vitit 2026 tashmë është zgjeruar në 48 përfaqësuese, drejtuesit e futbollit botëror po diskutojnë tani një hap edhe më të madh: kalimin në një format gjigant me 66 ekipe.
Teksa bota e futbollit po përgatitet për Kupën e Botës së parë me 48 skuadra, që do të mbahet në Amerikën e Veriut, organi drejtues po sheh edhe më larg. Sipas AS, propozimi për ta zgjeruar Botërorin 2030 në plot 66 ekipe ka marrë vrull të konsiderueshëm gjatë javëve të fundit.
Fillimisht i sugjeruar nga CONMEBOL për të zgjeruar aksesin në nivelin elitar, ajo që dikur shihej si ide tepër radikale, tani po merret seriozisht nga disa federata anëtare.
Hierarkia e FIFA-s, e udhëhequr nga Gianni Infantino, po e sheh gjithnjë e më shumë këtë zgjerim si një mënyrë për të promovuar përfaqësim dhe pluralitet.
Infantino e ka përshkruar shpesh turneun si një festë globale, dhe një format me 66 skuadra do t’u ofronte vendeve që nuk kanë marrë kurrë pjesë në Kupën e Botës një rrugë më reale drejt skenës më madhore.
Me edicionin 2026 që pritet të sjellë edhe debutues si Kepi i Gjelbër, Curacao, Uzbekistani dhe Jordania, oreksi për një listë më të gjerë pjesëmarrësish po rritet edhe në selinë e FIFA-s.
Edicioni i vitit 2030 aktualisht është planifikuar të organizohet kryesisht nga Spanja, Portugalia dhe Maroku, me ndeshje shtesë simbolike në Argjentinë, Uruguai dhe Paraguai.
Megjithatë, një zgjerim i kësaj mase do të ushtronte presion të jashtëzakonshëm mbi infrastrukturën dhe organizimin.
Edhe pse plani zyrtar, për momentin, mbetet në 48 ekipe, FIFA nuk pritet ta finalizojë plotësisht strukturën organizative deri pas shpalljes së kampionit më 19 korrik 2026./Telegrafi/