FFK me mesazh për tifozët: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti
Kosova sonte do të përballet me Turqinë me fillim nga ora 20:45.
Dardanët do të kërkojnë kualifikimin në Botërorë, pasi është finalja e Play-Off e Ligës së Kombeve.
Federata e Futbollit të Kosovës ka publikuar një shkrim, ku ka bërë thirrje tifozëve për mbështetjen e pashoq ndaj Kombëtares së Kosovës.
Njoftimi i plotë nga FFK:
Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!
Ka momente në histori që nuk përsëriten. Momente që nuk vijnë dy herë, që nuk të japin luksin e hezitimit. Sonte është një i tillë.Sot nuk është ditë për të qëndruar ulur në tribunat e stadiumit. Nuk është mbrëmje për ta parë ndeshjen si spektatorë të qetë. Sot është momenti kur secili prej nesh duhet të jetë në këmbë, me zërin në maksimum, me zemrën që rreh për një emër të vetëm: Kosovë.Jemi vetëm një hap larg Botërorit.
Një hap që për shumëkënd ka qenë ëndërr e largët për dekada. Një shans që mund të vijë vetëm një herë në jetën tonë. Dhe kur historia të troket në derë, nuk hapet me heshtje, hapet me zhurmë, me pasion, me shpirt.Stadiumi nuk është teatër. Nuk ka skenar të shkruar, nuk ka audiencë pasive.
Ka vetëm një rol për të gjithë: të jemi lojtari i dymbëdhjetë. Dardanët në fushë kanë nevojë për atë shtysë që nuk matet me statistika, por ndjehet në çdo sprint, në çdo duel, në çdo goditje.Respekti për kundërshtarin është vlerë dhe duhet të mbetet i tillë sidomos gjatë intonimit të himnit, pasi përballemi me një shtet mik.Por sapo topi të nisë të rrokulliset, stadiumi “Fadil Vokrri” duhet të shndërrohet në një arenë ku edhe kundërshtari i sotëm e ndjen peshën e një kombi të tërë. Një vend ku çdo metër i fushës fitohet edhe nga tribuna.Mos e ndal këngën kur topin e kemi ne.
Mos e ndal atmosferën kur e kanë ata. Sepse energjia që krijohet nga tribuna është më shumë se atmosferë, është presion, është motivim, është avantazh.Bileta për në Botëror nuk është vetëm një arritje sportive. Është një mundësi për të treguar Kosovën para botës, për të promovuar identitetin, historinë dhe krenarinë tonë në skenën më të madhe të futbollit.Sonte nuk luan vetëm një ekip. Sonte luan një komb i tërë.Beso. Këndo. Brohorit.Sepse sonte, historia mund të shkruhet me zërin tënd.Forca Kosovë. /Telegrafi/