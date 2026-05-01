Fetoshi: Kosova në NATO, rruga për paqen në Ballkan
Drejtori i Institutit për Studime të Luftës Hibride “Octopus”, Arben Fetoshi, e ka quajtur konfirmim të shtrimit të rrugës së paqes nga BE në Ballkanin Perëndimor rezolutën e kongresistëve amerikanë për anëtarësimin e Kosovës në NATO.
“Përballë kërcënimeve hibride nga Serbia dhe ndikimit potencial të Rusisë në Ballkan, Kosova në NATO është zgjidhja më e sigurt. Është neutralizim i burimit të destabilizimit, që provokon me qëllime hegjemoniste të ‘Botës Serbe’. Pas Aktit Autorizues të Mbrojtjes Kombëtare (NDAA), Ligjit për Vlerësimin e Diskriminimit në Luginën e Preshevës (PVDAA) dhe vendimit për FSK-në në Forcën Stabilizuese Ndërkombëtare, rezoluta përfaqëson ‘hartën e rrugës’ drejt paqes së qëndrueshme në Ballkan”, ka shkruar Fetoshi në Facebook.
Fetoshi ka vlerësuar se, në kontekstin aktual gjeopolitik, SHBA-të po i tregojnë BE-së se paqartësia vetëm sa krijon terren për ambiciet revizioniste të Putinit.
“Pra, Kosova në NATO nuk është vetëm aspiratë kombëtare, por edhe instrument parandalues, që eliminon kalkulimet destabilizuese të Serbisë dhe mbyll hapësirën e ndikimit rus në Ballkan”, ka thënë ai.