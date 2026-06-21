Ferrari del me reagim zyrtar pas thashethemeve për presion ndaj klientëve për të blerë Luce
Një muaj pas debutimit të Ferrari Luce, shumë të diskutuarit—mjetit të parë elektrik të Marenello-s—thashethemet vazhdojnë të qarkullojnë.
Raporti i fundit, i publikuar nga Bloomberg, pretendonte se disa shitës po u bënin presion klientëve që të porosisnin Luce për të shmangur humbjen e statusit të klientit kryesor ose për të rrezikuar aksesin në të ardhmen në modelet më ekskluzive të Ferrarit me prodhim të kufizuar.
Por kjo nuk është e vërtetë.
Drejtori i Marketingut të Ferrarit, Enrico Galliera, i mohoi drejtpërdrejt këto pretendime në një intervistë me Automoto.it , duke ofruar një përgjigje të drejtpërdrejtë.
"Qarkullojnë shumë thashetheme rreth tregut të Ferrarit, por ky është i rremë. Qëndrimi ynë ka qenë i qartë që nga fillimi: Luce është projektuar për një lloj tjetër klienti, jo domosdoshmërisht për pronarë të Ferrarit prej kohësh - megjithëse ata, sigurisht, janë të mirëpritur të blejnë një", deklaroi Galliera.
Sipas tij, një strategji e tillë në fund të fundit do ta dëmtonte Ferrarin.
I pyetur në lidhje me kërkesën për Luce, Galliera nuk pranoi të ndante shifra specifike të porosive, por tha se shitjet po përmbushin pritjet e kompanisë.
Ai shtoi se porositë aktualisht ndahen afërsisht në mënyrë të barabartë midis klientëve të rinj dhe atyre ekzistues të Ferrarit. /Telegrafi/