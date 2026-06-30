“Fëmija u rikthye në jetë”, policia saktëson të dhënat për aksidentin e furgonit: Viktimë mbeti vetëm shoferi, shtatë të lënduar rëndë
Policia e Shtetit ka dalë me një deklaratë të përditësuar për mediat, duke saktësuar të dhënat lidhur me aksidentin e rëndë të ndodhur këtë të martë në autostradën Durrës–Tiranë, në segmentin e Qafë Kasharit.
Në njoftim bëhet me dije se, si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën një shtetas, konkretisht drejtuesi i mjetit, R. H., 36 vjeç, banues në Kombinat, Tiranë.
Autoritetet sqarojnë gjithashtu një konfuzion të krijuar në raportimet e para, ku një fëmijë i plagosur rëndë është transportuar fillimisht në një spital privat pa shenja jete, por më pas është rikthyer në jetë nga ekipet mjekësore përmes procedurave të reanimimit. Më tej, i mituri është transferuar në Spitalin e Traumës dhe ndodhet nën kujdes intensiv mjekësor.
Ndërkohë, nga 15 të plagosur të raportuar fillimisht, Policia sqaron se janë dëmtuar 12 shtetas, pasagjerë të furgonit. Prej tyre, 7 ndodhen në gjendje të rëndë dhe 5 të tjerë kanë pësuar dëmtime të lehta dhe janë jashtë rrezikut për jetën.
Policia thekson se pasaktësitë në informacionin fillestar janë krijuar për shkak të situatës së rëndë në vendngjarje dhe transportimit të të dëmtuarve në disa institucione shëndetësore njëkohësisht, si publike ashtu edhe private.
Grupi i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit dhe dokumentimin ligjor të rastit.