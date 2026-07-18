Faton Bekteshi, atashe i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës
Këtë javë, misionit diplomatik në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bruksel i është bashkuar edhe Atasheu i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës, nënkoloneli Faton Bekteshi.
Kështu bëhet e ditur në postimin e Ambasadës.
“Pas përmbylljes së procesit të akreditimit pranë institucioneve belge, nënkolonel Bekteshi sot e ka nisur misionin e tij si Atashe i Mbrojtjes fuqiplotë. Ky është një hap i rëndësishëm në forcimin e partneritetit Kosovë–Belgjikë!
Akreditimi i nënkolonel Faton Bekteshit si Atashe i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës shënon një zhvillim të rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe në rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve”, tha shefi i Misionit në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bruksel, ambasadori Agron Bajrami.
Më tej u tha se ky është një hap i rëndësishëm para në një fazë të re të bashkëpunimit bilateral me Belgjikën në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
“Ky zhvillim krijon mundësi për dialog më të ngushtë strategjik, shkëmbim përvojash profesionale dhe zhvillim të partneriteteve konkrete.
Akreditimi do të kontribuojë gjithashtu në forcimin e koordinimit bilateral, në mbështetjen e iniciativave të sigurisë euroatlantike dhe në avancimin e bashkëpunimit shumëpalësh. Republika e Kosovës vlerëson lart angazhimin e Mbretërisë së Belgjikës për procesin e akreditimit të atasheut të mbrojtjes, si dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm në këtë drejtim. Ky zhvillim hap perspektiva të reja për një partneritet edhe më të ngushtë, në frymën e respektit reciprok, vlerave të përbashkëta dhe vizionit të përbashkët për një Evropë më të sigurt dhe më stabile”, u tha më tej. /Telegrafi/