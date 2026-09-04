Fati i buzëqeshi që në lojën e parë, gruaja fiton lotarinë
Një grua nga Karolina e Veriut ka fituar 325,758 dollarë pasi provoi për herë të parë një lojë online të lotarisë.
Troywanee Davis nga Fayetteville tha se kishte nisur të luante vetëm kohët e fundit, pasi nëna e saj e kishte mësuar.
Davis provoi për herë të parë lojën dhe fitoi jackpot-in prej 325,758 dollarësh.
“Mbeta pa fjalë. Besoj se thjesht pata fat”, tha ajo.
Davis ka vendosur t’i ndajë paratë me nënën e saj, si falënderim që e prezantoi me lotarinë.
Pjesën e saj të fitimit ajo planifikon ta investojë dhe ta përdorë për të financuar një biznes në fushën e kozmetologjisë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate